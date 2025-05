Irre Szenen über A42 in Duisburg – 40-Tonner hinterlässt „Schneise der Verwüstung“

Bei diesem Anblick konnte ein Fußgänger am Mittwochmorgen (7. Mai) kaum seinen Augen trauen. Auf der Fußgänger- und Radwegbrücke über der A42 in Duisburg kam ihm plötzlich ein Lkw entgegen. Sofort wählte er den Notruf.

Doch da war es auch schon geschehen. Denn auf seinem Weg hatte die Sattelzugmaschine bereits großen Schaden angerichtet. Und der Fahrer kam auch nicht ungeschoren davon.

Lkw befährt Fußgängerbrücke in Duisburg

Mit dieser Szene dürfte der Zeuge am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr überhaupt nicht gerechnet haben. Als er die Fußgänger- und Radwegbrücke über der A42 entlanglief, kam ihm plötzlich ein Lkw entgegen. Ein Blick auf das Kennzeichen und schon wählte der Zeuge die 110. Die Polizei konnte den 61-jährigen Fahrer später festnehmen.

Bei seiner Befragung kam heraus, wie es überhaupt zu der illegalen Spritztour kam. So gab der Mann an, er habe in einer Sackgasse der Berliner Straße in Duisburg-Obermeiderich festgesteckt. Ein Zurücksetzen oder Drehen sei nicht möglich gewesen. Für ihn hätte es nur den einen Ausweg gegeben: durch das Landschaftsschutzgebiet, über die Brücke Richtung Oberhausener Allee in Neumühl. Doch auf dem Weg hinterließ der 40-Tonner eine „Schneise der Verwüstung“, wie die Polizei berichtet.

Duisburg: Lkw zerstört Natur und Asphalt

Auf seinem Umweg richtete der Lkw große Schäden im Landschaftsschutzgebiet an. Grünflächen und Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Verkehrsschild, ein Begrenzungspoller und schlussendlich auch die Asphaltdecke der A42-Brücke. Zudem hatte der Fahrer schlussendlich die Flucht ergriffen und nicht die Polizei verständigt.

Das kommt ihm nun teuer zu stehen. Die Autobahnpolizei Münster hatte den Mann schließlich stoppen können und seinen Führerschein sichergestellt. Ihm droht nun ein Strafverfahren. Bis dahin muss die Stadt nun den Schaden sichten.

Schäden auf der Fußgängerbrücke über die A42 in Duisburg. Foto: Polizei Duisburg

Ein Statikexperte musste die Brücke begutachten, dafür wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr schnitt die beschädigten Bäume zurück, um ein Umstürzen zu verhindern. Noch ist nicht ganz klar, wie groß der Schaden an der Brücke ist und auf wie teuer die Reparatur wird.