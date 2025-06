Lkw-Fahrer will Tausende Switch-2-Konsolen ausliefern – an der Raststätte bemerkt er es

Ein eigentlich routinemäßiger Transport von „Spielzeug“ hat in den USA einen spektakulären Kriminalfall ausgelöst. Auf einer Raststätte entdeckte ein Lkw-Fahrer, dass jede Menge Nintendo Switch 2 bei ihm fehlten. Von einer einfachen Fahrt wurde es plötzlich ein millionenschwerer Fall, der bis heute Rätsel aufgibt.

Die gestohlenen Nintendo Switch 2 sind in den USA heiß begehrt. Doch die Diebe könnten Schwierigkeiten haben, die Konsolen zu verkaufen. Behörden und Nintendo arbeiten daran, den Fall aufzuklären – und senden eine klare Warnung an Verbraucher.

Gestohlene Nintendo Switch 2: Über eine Million Dollar Schaden

Am Morgen des 8. Juni 2025 meldete ein Lkw-Fahrer einen Diebstahl auf einer Raststätte in Bennett, Colorado. Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs stellte er das Fehlen wertvoller Fracht fest. Insgesamt wurden 2.810 Nintendo Switch 2 gestohlen, was einen Wert von rund 1,4 Millionen Dollar entspricht.

+++ Nintendo Switch 2 ist da! Doch Vorbesteller gehen leer aus +++

Dem Lkw-Fahrer war offenbar nicht bewusst, dass er Konsolen transportierte. Laut Angaben sollte er lediglich „Spiele und Spielzeug“ von Nintendo of America in Redmond, Washington, zu einer GameStop-Filiale in Texas liefern. Der Diebstahl sorgte nicht nur für Entsetzen beim Fahrer, sondern auch für großes Aufsehen.

Nintendo Switch 2 bleibt auffindbar – dank Seriennummern

Nintendo besitzt laut „Game Pro“ Kontrollmechanismen, um gestohlene Geräte zu deaktivieren. Über Seriennummern lassen sich die Konsolen nachverfolgen, sobald sie online gehen. Gestohlene Konsolen können somit unbrauchbar werden. Die Umgehung dieser Sperre ist zwar per Jailbreak möglich, allerdings ist dies riskant und illegal.

Auch spannend: Nintendo Switch 2 kaum draußen – dann folgt die Ernüchterung! „Das ist irre!“

Die Behörden gehen daher davon aus, dass die Konsolen weder im normalen Online-Handel noch in Geschäften auftauchen. Wahrscheinlicher ist ein Verkauf im Dark Web oder die Lieferung ins Ausland. Die Diebe scheinen klug vorzugehen: Bis heute fehlt jede Spur der Nintendo Switch 2.

Warnung an Verbraucher in den USA

Da der genaue Ort des Diebstahls unklar bleibt, rät die Polizei zur Vorsicht. Käufer sollten skeptisch werden, wenn ihnen eine Nintendo Switch 2 zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis angeboten wird.

Noch mehr News für dich:



Die Ermittlungen kommen nur langsam voran. Trotz der technischen Möglichkeiten bleiben die Täter und die Geräte nach wie vor unentdeckt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.