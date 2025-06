Duisburger Hunde-Besitzer schimpfen über neues Bußgeld – „Lachhaft“

Riesenaufregung in Duisburg! Schon jetzt müssen Hunde-Besitzer mit einem saftigen Bußgeld rechnen, wenn sie den Kot ihres Vierbeiners nicht entfernen. Die Stadt will die Regeln noch einmal verschärfen – es drohen sogar Bußgelder, wenn die eigene Fellnase gar kein Geschäft macht (wir berichteten).

Hunde-Besitzer sind in Duisburg dazu verpflichtet, den Kot sofort zu beseitigen. Sonst droht eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro. So weit die „alte“ Regelung. Die Stadtverwaltung will einen weiteren Schritt gehen und neue Auflagen machen. Der Grund: verschmutzte Grünflächen und öffentliche Wege. Deshalb soll eine Kotbeutelpflicht kommen. Hunde-Halter müssen dann eine „ausreichende Anzahl“ von Hundekotbeuteln parat haben. Darüber soll in einer der nächsten Stadtratssitzungen in Duisburg entschieden werden.

Duisburger Hunde-Besitzer schimpfen über neues Bußgeld

Und darüber scheiden sich die Geister! Zwar sei noch unklar, wie hoch die Geldstrafe sei, wenn man beim Gassi-Gehen keine oder zu wenige Kotbeutel dabei hätte. Doch die Mitarbeiter des Ordnungsamts seien angewiesen, mit Augenmaß zu urteilen. Wie das in der Praxis aussehen würde, steht in den Sternen und könnte wohl erst nach einiger Zeit seriös beurteilt werden.

Doch schon jetzt kriegen sich Hunde-Halter aus Duisburg darüber in die Wolle. Die eine Gruppe befürwortet auf Facebook die Regel, ärgert sich selbst über verschmutzte Wiesen und Wege. Andere bezweifeln die Praxistauglichkeit dieser neuen Regel – wenn sie denn kommen sollte. So schreibt ein Mann: „Wer soll das kontrollieren? Polizei? Ordnungsamt? Lachhaft! Haben die keine anderen Probleme? Wer sich so was ausdenkt, ist absolut nicht ausgelastet an seinem Arbeitsplatz!“

„Unsere Stadt vermüllt immer mehr“

Eine andere Hunde-Besitzerin hält ebenfalls nichts von der Regel, schreibt: „Ich finde es übertrieben. Die korrekten Hunde-Besitzer nehmen die Hinterlassenschaften ihres Hundes sowieso unaufgefordert auf. Die anderen wird man wahrscheinlich nicht mal erwischen.“ Eine andere Frau fordert, den Fokus auf ganz andere Dinge zu legen: „Sie sollten erstmal die Verschmutzungen der Menschen in den Griff bekommen.“

Mehr News:

Ein Duisburger kann sich mit der Verschärfung der Regeln sogar anfreunden, hat dafür aber auch eine klare Forderung an die Stadtverwaltung: „Im Gegenzug erwarte ich aber, dass sie sich auch um die Straftäter des echten Mülls kümmern. Unsere Stadt vermüllt von Jahr zu Jahr mehr und das interessiert keinen von den Behörden. Am Abend haben die Mitarbeiter ja frei und nicht die Muße, sich mit den Horden von Grillern auseinanderzusetzen.“ So oder so: Es wird sicher noch weitere Diskussionen geben…