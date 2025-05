Bochum: Rollschuh-Fahrerin von Motorrad erfasst ++ Lebensgefahr

Schreckliche Szenen am Sonntag (11. Mai) in Bochum. Auf der Straße Aschenbruch im ist am späten Nachmittag eine Rollschuhfahrerin von einem Motorrad erfasst worden.

Dabei wurden nach Informationen von DER WESTEN zwei Menschen schwer bis lebensgefährlich verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Einsatzort. Die Unglücksstelle wurde von der Polizei am späten Nachmittag abgesperrt.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall in Bochum. Foto: Justin Brosch

In einer ersten Version des Artikels hieß es, dass eine Rollstuhl-Fahrerin die Straße überquert hatte. Das ging aus einer Zeugenaussage vom Unglückort hervor. Auf Nachfrage teilte die Leitstelle der Polizei Bochum mit, dass eine Frau auf Rollschuhen (Inlineskates) verunglückt war. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.