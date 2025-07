A59 wird in Duisburg zur Einbahnstraße – was Pendler wissen müssen

Autofahrer aus Duisburg müssen jetzt verdammt stark sein – und Nerven aus Stahl mitbringen! Wieder kommt es zu Einschränkungen auf der A59. Die Autobahn wird zur Einbahnstraße.

Da kommt wieder ein dickes Ding auf Autofahrer aus Duisburg und Umgebung zu! Die A59 wird zur Einbahnstraße – und das gleich zweimal!

Wegen Bauarbeiten an der Berliner Brücke kommt es zu Vollsperrungen zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg (A59/A40) und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord (A59/A42), wie die Polizei Duisburg bekanntgibt.

Von Dienstag, 29. Juli (20 Uhr) bis Dienstag, 12. August (5 Uhr) wird die Bahn in Richtung Stadtmitte gesperrt. Vom Dienstag, 12. August (20 Uhr) bis Dienstag, 26. August (5 Uhr) ist sie dann in Richtung Norden dicht.

A59: Immer und immer wieder kommt es auf der Autobahn zu Einschränkungen

„Wenn alles nach Plan läuft, ist die Strecke zum neuen Schuljahr wieder frei. Bis dahin heißt es: Geduld bewahren – oder besser gleich umplanen!“, rät die Polizei Duisburg weiterhin.

Immer und immer wieder kam es in der jüngsten Vergangenheit auf der A59 zu Einschränkungen. So wurde die Autobahn vom 29. Juni bis zum 7. Juli zwischen Monheim und Richrath in Richtung Düsseldorf voll gesperrt. Die Autobahn GmbH Rheinland repariert über 60 beschädigte Betonplatten der A59 in NRW, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (wir berichteten).

Schwerer Unfall

Im April ereignete sich auf der A59 in Duisburg ein schwerer Unfall. Ein 40-Tonner ist auf der Autobahn umgekippt und sorgte für ein Verkehrschaos. Der mit 40 Tonnen Bauschutt beladene Lkw rauschte zunächst in eine Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren schnell zur Stelle, ebenso der Rettungshubschrauber „Christoph 9“. Mehr dazu liest du hier>>>