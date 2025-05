A42 im Ruhrgebiet: Nächster Hammer für Autofahrer – Vollsperrung!

Autofahrer benötigen auf der A42 im Ruhrgebiet und generell auf den Autobahnen in NRW viel Geduld. Immer wieder sorgen umfangreiche Bauprojekte für Sperrungen, Staus und lange Umwege. Besonders betroffen ist aktuell das Autobahnkreuz Herne, das zu den komplexesten Baustellen in Deutschland zählt. In den kommenden Wochen stehen dort erneut umfangreiche Arbeiten bevor, die für Autofahrer zur Geduldsprobe werden.

Auf der A42 im Ruhrgebiet wird zwischen den Anschlussstellen Herne-Crange und Herne-Baukau eine weitere Vollsperrung durchgeführt. Von Freitag, 16. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 19. Mai, um 5 Uhr wird die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür sind mehrere Umbauarbeiten im Bereich des Kreuzes Herne, bei denen unter anderem die neue Verkehrsführung angepasst wird.

A42 im Ruhrgebiet mehrere Tage gesperrt

Ein zentrales Vorhaben ist die Anbindung des neu gebauten Tunnels Baukau an die bestehende Baustellenführung auf der A42 im Ruhrgebiet. Dieser Tunnel soll künftig den Verkehr aus Richtung Bochum von der A43 direkt auf die A42 in Richtung Essen und Duisburg leiten. Damit entsteht ein wichtiger Verbindungspunkt, der langfristig für Entlastung sorgen soll.

Parallel dazu wird im Kreuz Herne die Verkehrsführung auf der A42 im Ruhrgebiet neu organisiert, um die nächsten Bauabschnitte an den dortigen Brücken vorzubereiten. Arbeiter werden zudem eine alte Rohrleitungsbrücke, die zwischen zwei neuen Bahnbrücken liegt, vollständig abbauen. Diese Maßnahmen sind technisch aufwendig und erfordern eine vollständige Sperrung der Strecke.

Vorher noch Vollsperrung der A43

Um die Verkehrsbelastung zu minimieren, bittet die Bundesgesellschaft „Autobahn Westfalen“ darum, dass der überregionale Verkehr über die A2 und die A40 ausweicht. Der lokale Verkehr auf der A42 im Ruhrgebiet wird während der Sperrung über ausgeschilderte Bedarfsumleitungen zwischen den Anschlussstellen Herne-Crange und Herne-Baukau geführt. Trotz aller Maßnahmen ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Bereits eine Woche vor der Sperrung auf der A42 im Ruhrgebiet wird ein Abschnitt der benachbarten A43 zwischen dem Kreuz Recklinghausen und Herne-Eickel voll gesperrt. Von Freitag, 9. Mai, bis Montag, 12. Mai, wird dort die erste von vier Brücken im Kreuz Herne abgerissen. Diese Brücken tragen jeweils einen Fahrstreifen der A42 über die A43.