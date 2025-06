Thermomix-Kunde steht vor Rätsel – „Nicht zu Ende gedacht“

Wer sich einen Thermomix zulegt, hofft in der Regel darauf, sich viel Zeit beim Kochen zu sparen. Der praktische Küchenhelfer kann von scheinbar simplen Vorgängen wie Eier kochen bis hin zu komplexen Gerichten kulinarisch auf die Sprünge helfen.

Doch ausgerechnet beim Eierkochen meldet ein Thermomix-Kunde jetzt ein nerviges Problem. Er wendet sich nun an die Community im Netz, weil er einfach keinen Rat mehr weiß …

Thermomix-Kunde vor Eier-Rätsel

Eigentlich scheint es ein simpler Vorgang, läuft das Eierkochen beim Thermomix automatisch ab. Doch einen Kunden treibt es jetzt an den Rand der Verzweiflung. „Kann mir jemand erklären, wie ich weich- oder mittelgekochte Eier, unbeschadete Eier oder meiner selbst aus dem heißen Wasser bekomme. Vorwerk und Cookidoo schreiben ‚vorsichtig‘. Das ist doch nicht zu Ende gedacht, oder?“

Das Problem: Laut dem Kunden, der nach eigenen Angaben das neuste Thermomix-Modell – einen TM7 – besitzt, sei es ein regelrechter Akt, die Eier aus dem Gerät zu holen. „Ich bin mir klar, dass ich hier Gotteslästerung betreibe aber da die Eier zwischen den Messern liegen und der Topf heiß ist, ist das eine Gradwanderung zwischen Verbrühen der Hände und Eier, die vom Löffel fallen“, berichtet er verzweifelt. Die Thermomix-Community weiß sofort Rat.

Kunde löst Diskussion aus

Mittlerweile haben sich unter dem Facebook-Beitrag 120 Kommentare (mit Stand von Donnerstag, 12. Juni, 16.30 Uhr) gesammelt. Während einige vorschlagen, die Eier im Mixtopf zu kochen und im Anschluss herauszunehmen, vorsichtig abzugießen und kaltes Wasser nachzugießen und die Eier dann rauszuholen, raten andere dem verzweifelten Mann dazu, die Eier im Garkörbchen nach dem Rezept des Thermomix-Programms Cookidoo zu kochen.

Wiederum andere Kunden pflichten ihm lediglich bei, wie diese Frau: „Ich verstehe Dein Problem. Diesen Modus habe ich genau einmal ausprobiert, als ich den TM6 neu hatte. Das Gefummele mit einem Löffel zwischen den Messern und dazu der heiße Topf … Wirklich viel zu unpraktisch und aufwendig.“

Kunden müssen kreativ werden

Thermomix selbst gibt im Netz lediglich an, dass der Thermomix Modus „Eier kochen“ komplett automatisiert abläuft. „Ganz einfach: 2 bis 6 Eier (Größe M) direkt aus dem Kühlschrank in den Mixtopf geben, Wasser bis zur 1-Liter-Markierung einfüllen, den gewünschten Garpunkt auswählen und den Modus starten. Der Thermomix übernimmt den Rest – du musst dich um nichts kümmern!“, heißt es hier. Wie Kunden die Eier am Ende wieder aus dem Gerät bekommen sollen, wird nicht verraten.

Und was sagt der verzweifelte Kunde am Ende dazu? Der hat inzwischen nach eigenen Angaben wohl eine eigene Lösung gefunden. So verwendet er zum Rausholen der Eier wohl mittlerweile einen Spaghettilöffel.