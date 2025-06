Thermomix: TM7-Utensil sorgt für Verwirrung – „Verflüchtigt sich das in das zubereitete Essen?“

Zeitersparnis und eine Vereinfachung des Kochalltags? Das verspricht der Thermomix von Vorwerk, weshalb er für viele Hobbyköche ein absolutes Must-have ist. Seit dem 7. April ist das neue Modell TM7 für 1.549 Euro auf dem Markt.

Doch ausgerechnet ein Utensil des neuen Thermomix-Modells sorgt jetzt für Verwirrung bei Kunden.

Thermomix: Dieses TM7-Utensil sorgt für Verwirrung

In einer Facebook-Gruppe schreibt eine Userin: „Ich habe letzte Woche interessiert die WDR-Sendung mit Yvonne Willicks verfolgt. Thema natürlich die neue Vorwerkküchenmaschine Thermomix in Schwarz. Dabei wurde erwähnt, dass man die Messereinheit nicht in den Geschirrspüler tun soll, weil der verkapselte Messerantrieb geölt ist und so ausgewaschen nicht mehr richtig drehen wird. (…) Aber was passiert beim Erhitzen, Braten, Kochen, Backen mit dem angeblichen Schmierstoff in der Messereinheit? Verflüchtigt sich dieser Schmierstoff allmählich in das Koch- oder Backgut, also in das zu zubereitende Essen?“

Auch andere Thermomix-Besitzer zeigen sich unter dem Post irritiert. „Beim 5er und 6er hieß es, kann in die Spülmaschine. Beim 7er heißt es jetzt, nicht empfehlenswert. Ich verstehe die Verunsicherung“, schreibt eine Userin. Eine andere wiederum ist sich sicher: „Selbstverständlich darf das Messer in die Spülmaschine“. Doch stimmt das wirklich? Jetzt klärt Vorwerk ein für alle Mal auf!

Vorwerk klärt nach Verwirrung auf

Auf Anfrage teilte eine Thermomix-Sprecherin mit: „Die Reinigung des Mixmessers in der Spülmaschine ist möglich. Im Zusammenhang mit Klingen empfehlen wir dennoch die Reinigung von Hand, weil das zur Langlebigkeit des Materials beiträgt.“ Für die Montage des Mixmessers werde eine sehr geringe Menge eines Fettes verwendet, das für den Lebensmittelkontakt zugelassen sei und auch in der Lebensmittelindustrie Verwendung finde.

Das Lager des Mixmessers sei zusätzlich durch mehrere Dichtungen abgedichtet, sodass ein Austreten von Fett verhindert werde. Daher sei das Mixmesser auch spülmaschinengeeignet. Wichtig sei allerdings, die Wartungsintervalle für das Mixmesser einzuhalten (6 Monate, 2 bzw. 4 Jahre je nach Nutzung). Bedeutet: Das Mixmesser sollte man regelmäßig kontrollieren, reinigen oder gegebenenfalls austauschen. Während der Intervalle sei allerdings nicht mit Abnutzungen oder Beschädigungen des Mixmesser zu rechnen, egal ob von Hand oder maschinell gereinigt.