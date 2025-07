Thermomix-Kunden erfahren es jetzt – „Macht uns ziemlich stolz“

Der Thermomix ist auf dem Vormarsch und scheint nicht nur bei den Kunden gut anzukommen. Auf Facebook teilt das Unternehmen die guten Nachrichten: Der neueste Thermomix hat nämlich einen angesehenen Preis gewonnen.

Seit April ist der Thermomix TM7 auf dem Markt und überzeugt mit einigen Verbesserungen wie dem flacheren Design und einem verbesserten Bedienungskonzept. Von diesen Verbesserungen sind wohl nicht nur die Kunden begeistert, sondern auch die Jury des „Plus X Award“.

Plus X Award zeichnet den TM7 aus

Diese hat den Thermomix TM7 nämlich ausgezeichnet – und das gleich in fünf verschiedenen Kategorien. Wie auf Facebook berichtet wird, gilt der „Plus X Award“ als der „größte Innovationspreis weltweit und zeichnet Produkte aus, die durch smarte Ideen, gutes Design und echte Alltagstauglichkeit überzeugen“.

Bei der Preisverleihung hat das neueste Thermomix-Modell richtig abgesahnt und wurde in den Kategorien Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet. Auf Facebook teilt das Unternehmen die guten Nachrichten und schreibt: „Dass der TM7 gleich in fünf Kategorien gepunktet hat, macht uns ziemlich stolz.“

Eine Ehrung, die wohl auch gerechtfertigt ist – jedenfalls, wenn man den Kunden in den Kommentaren Glauben schenken darf. Dort ist die Begeisterung der Kunden über das neue Modell des Thermomix zu spüren. So heißt es in den Kommentaren: „Bin mehr als begeistert“ und „Absolut verdient“.

Kunden berichtet von ihren Thermomix-Erfahrungen

Auch ein anderer Facebook-User berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Thermomix TM7. Er schreibt: „Verdient, ich finde ihn toll. Am besten gefällt mir tatsächlich die Lautstärke. Aktuell wird gerade die Gewürzpaste für Gemüsebrühe gemacht.“

Mit dem neuesten Thermomix-Modell hat das Unternehmen Vorwerk wohl nicht nur die Jury des Preises begeistert, sondern auch die Kunden – selbst diejenigen, die vorher noch skeptisch waren. Eine Nutzerin berichtet in den Kommentaren, dass der neue Thermomix ihr allererstes Modell sein wird. Sie schreibt: „Mit dem TM7 habt ihr mich endlich überzeugt.“