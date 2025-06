Thermomix teilt es Kunden mit – sofort kommt es zur Diskussion

Der Thermomix ist für viele Hobbyköche ein absolutes Must-have. Die Küchenmaschine sorgt dafür, dass ihre Besitzer beim Kochen Zeit sparen und weniger Arbeit haben. Das liegt in erster Linie an der Multifunktionalität des Gerätes, durch die mehrere Kochschritte gleichzeitig durchgeführt werden.

Wer sich einen Thermomix inklusive Zubehör zulegt, muss allerdings tief in die Tasche greifen. So kostet alleine das neue Modell TM7 aktuell 1.549 Euro bei Vorwerk. Jetzt kündigt das Unternehmen einen Sale an, welcher kurz darauf zur Diskussion führt.

Thermomix teilt es Kunden selbst mit

In einem Facebook-Post von Thermomix heißt es: „Sichere dir jetzt den Thermomix Sensor zum reduzierten Preis bis zum 02.06.2025!“ Auf der Website kostet das Küchenthermometer aktuell 129 Euro anstatt 149 Euro – Kunden sparen bei einem Kauf also 20 Euro.

„Mit dem Thermomix Sensor verpasst du keinen einzigen Garpunkt mehr durch präzise Messung und Überwachung der Kern- und Umgebungstemperatur von Fleisch, Fisch, Kuchen und Brot“, heißt es in dem Post weiter. Nutzen könne man das Küchenthermometer sowohl für den Herd, Backofen und Grill. Doch Kunden sind sich über den Helfer offenbar uneinig.

Das sagen Kunden zu dem Sensor

Einige Kunden halten den Thermomix Sensor für ziemlich praktisch. In den Kommentaren heißt es beispielsweise: „Der Sensor ist eine gute Sache“ und „So einfach und immer ein perfektes Ergebnis“.

Andere hingegen sind von dem Angebot von Thermomix offenbar weniger angetan. „Wer einen Thermomix hat, braucht keine zusätzlichen Helfer. Finde den Fehler…“, kommentiert eine Userin. Eine weitere Nutzerin schreibt: „Mir ist es einfach zu teuer. Aber wer ihn mag, warum nicht“ Wer sich das Küchenthermometer trotzdem zulegen möchte, muss jetzt allerdings schnell sein. Sonst ist das Angebot vorbei.