Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Streik lässt Reisende verzweifeln – „Unglaublich“

Diese Nachricht hatte vielen Reisende schon Sorgenfalten ins Gesicht getrieben: Am Donnerstag und Freitag (20. und 21. April) werden einige Flughäfen bestreikt. Betroffen sind unter anderem Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf.

Im Netz berichten einige Urlauber nun, dass ihre Flüge von den Flughäfen Köln/Bonn oder Düsseldorf von dem Streik betroffen sind und verzweifeln geradezu.

Flughafen Köln/Bonn & Düsseldorf: Streik am Donnerstag und Freitag

Warnstreiks des Sicherheitspersonals haben den Betrieb an den beiden größten Flughäfen in NRW stark beeinträchtigt. Während in Düsseldorf am Donnerstagvormittag etwa jeder dritte Start gestrichen wurde, waren die Folgen in Köln/Bonn noch gravierender: Von 204 geplanten Flugbewegungen im kompletten Tagesverlauf fanden 168 nicht statt, wie ein Flughafensprecher sagte. Es seien mehr als 20.000 Reisende von Streichungen oder Umleitungen auf andere Flughäfen betroffen gewesen. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Verdi höhere Zuschläge für die Sicherheitsleute an den Passagier- und Warenkontrollen.

Die Arbeitsniederlegungen sollen am Freitag weitergehen. Dann werde es erneut „erhebliche Beeinträchtigungen und eine große Anzahl an Flugausfällen geben“, sagte der Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. Schon im Vorhinein hatten Urlauber berichtet, dass ihre Flüge von den Streiks betroffen sind.

Reisende verzweifeln wegen Streiks

„Wir sollen morgen früh von Düsseldorf nach Hurghada fliegen, mit TUI bzw. Eurowings. Das Reisebüro sagt, der Flug ist noch nicht annulliert und deshalb kann man noch nicht umbuchen. Wahrscheinlich wird er annulliert, wenn der Check-in anfängt oder man wird von D’dorf nach Frankfurt gekarrt! Ich habe meine 84-jährige Mutter dabei – unglaublich“, kommentiert ein Mann auf Facebook unter einem Beitrag des Flughafens Düsseldorf.

„Habe dafür inzwischen kein Verständnis mehr“, schreibt eine Frau. Eine andere kommentiert: „Lächerlich.“ Offenbar hat der Streik jetzt schon viele Reisende einige Nerven gekostet. Bleibt zu hoffen, dass sie trotzdem alle ans Ziel gekommen sind.