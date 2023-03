Flughafen Köln/Bonn: Mann fährt mit gestohlenem Minibus in Menschen – fünf Verletzte

Schlimme Nachricht vom Flughafen Köln/Bonn. Hier soll am Freitagmorgen, den 24. März, ein Mann im Parkhaus absichtlich in zahlreiche geparkte Autos gefahren sein. Es gab mehrere Verletzte.

Die Polizei ist aktuell noch vor Ort am Flughafen Köln/Bonn (Stand 14.15 Uhr). Auch zwei Beamte verletzten sich im Einsatz.

Flughafen Köln/Bonn: Autofahrer verletzt mehrere Menschen

Eine Tragödie! Ein womöglich psychisch kranker Mann soll am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr in einem Parkhaus am Flughafen mit voller Absicht in mehrere Personen und geparkte Autos hineingefahren sein. Eine bisher auf drei begrenzte Anzahl von Menschen verletzte sich dabei. Zum Grad der Verletzungen lagen zu Beginn noch keine Informationen vor, nun erklärt die Polizei allerdings, das alle lediglich leicht verletzt seien.

„Er ist offenbar gezielt auf mehrere Pkw und Fußgänger zugefahren, die ihm aber wohl ausweichen konnten“, erklärt ein Sprecher der Polizei vor Ort. Bei dem Auto soll es sich um einen gestohlenen Minibus gehandelt haben. „Wir sprechen von mehreren Verletzten aktuell.“ Niemand schwebe aktuell in Lebensgefahr.

Fahrer widersetzt sich

Unter den Verletzten befanden sich ebenfalls zwei Polizisten. Da der 57-jährige Fahrer bei seiner Festnahme Widerstand leistete, wurde die beiden in Mitleidenschaft gezogen.

Am Flughafen Köln/Bonn ist ein Autofahrer in mehrere Menschen hineingerast. Es gab Verletzte. Foto: Vincent Kempf/dpa

Zurzeit sei der Fahrer in ärztlicher Betreuung im Krankenhaus. Ein Arzt soll seinen psychischen Zustand näher untersuchen und beurteilen. Das dürfte über seine Schuldfähigkeit entscheiden.

Flughafen Köln/Bonn: Sicherheitsdienst hatte Täter bereits im Auge

Der Polizei Köln zu Folge hatte der Sicherheitsdienst den 57-Jährigen schon im Vorfeld zwei Mal des Geländes verwiesen. Die Polizei hatte ihm sogar einen Platzverweis erteilt. Dann hatte er sich aber im Unterdeck des Parkhauses Zugang zu einem Minibus verschafft und war damit durch das Parkdeck gefahren. Dabei rammte er laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern jedoch noch an. (mit dpa, afp und ots)