„Drei gegen Einen“: Elton in neuer RTL-Show – „Ein Gutes hat der Kack-Move von ProSieben“

Der überraschende Abschied von Elton in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ sorgte in der letzten Woche für reichlich Aufruhr. Als Grund für das Aus gab der Münchener Sender Eltons zunehmendes Engagement beim Kölner Sender RTL an (hier mehr dazu).

Obwohl Elton sich von ProSieben ungerecht behandelt fühlte, schaut der Entertainer jetzt wieder positiv nach vorne. Schon an diesem Samstag (20. April) ist der ehemalige „TV Total“-Praktikant in der neuen RTL-Show „Drei gegen einen“ mit Tim Mälzer und Knossi zu sehen. Fans des Moderators reagieren mit gemischten Gefühlen.

„Drei gegen Einen“ (RTL) mit Elton: „Muss selber ran“

Auf Instagram teilt Elton die Vorfreude auf „Drei gegen Einen“ mit seinen Followern, gibt einen ersten Vorschau auf die Folge an diesem Samstag. „Heute gibt es eine neue Show auf RTL und dieses Mal muss ich nach über 10 Jahren mal wieder selber ran…nicht moderieren, sondern ranklotzen…alles geben“, freut sich der 53-Jährige. „Es war echt hart aber auch voll lustig. Viele tolle Menschen kennengelernt, die alle Meister in ihrem Sport/Gebiet sind und so unfassbar nett und fair zu uns drei Spacken waren…und aber nichts geschenkt haben. Bitte schaut euch die Show gerne mal an und lasst Kritik, Änderungswünsche und natürlich auch Lob hier“, schließt er seinen Beitrag ab.

Der Aufforderung kommen die Anhänger von Elton gerne nach. „Na, da bin ich ja mal gespannt, wie ihr drei alten Männer (okay, Knossi ist ja noch ein Jungbrunnen) euch heute Abend so anstellt. Das kann ja nur gut und lustig werden“, meint etwa ein User. Ein anderer bringt erneut Eltons ProSieben-Fehde ins Gespräch: „Und genau deswegen hat ProSieben Schluss gemacht… musst dich halt für eine Samstagabendshow entscheiden. Kannst nicht die eine moderieren und an der anderen Teilnehmer sein.“

„Drei gegen Einen“: „Ein Gutes hat der Kack-Move von ProSieben“

Andere sehen das Ganze aber von einer anderen Seite, so wird etwa während der RTL-Show auf X kommentiert: „Etwas Gutes hat der Kack-Move von ProSieben ja. Wir können Elton endlich mal in Aktion sehen – nicht nur hinter der Stele. RTL sei Dank.“

Für einen anderen X-Nutzer ist es jedoch tatsächlich ungewöhnlich, Elton mal in Aktion zu sehen. Bei dem ersten Spiel, Tischtennis, fragt der Nutzer bereits nach kurzer Zeit: „Hat Elton noch Bock?“

„Drei gegen Einen“ kannst du um 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek bei RTL+ sehen.