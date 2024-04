Elton: Nach Doppel-Show-Aus – bangt der Moderator nun um die nächste Sendung?

Es war ein regelrechter Schock für alle Fans von Moderator und Entertainer Elton. Vor Kurzem wurde sein überraschendes Aus bei ProSieben bekannt – und das nach 20 Jahren Zusammenarbeit! Und auch seine RTL-Sendung „Blamieren oder Kassieren“ wurde kurzerhand aus dem Programm geworfen.

Doch lange muss die TV-Welt nicht auf den 53-Jährigen warten. Schließlich ist Elton neben der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ auch neuerdings in der RTL-Show „Drei gegen Einen“ an der Seite von Knossi und Tim Mälzer zu sehen. Doch folgt nun auch hier jetzt die Hiobsbotschaft?

Elton probiert sich in neuem Format

Am Samstagabend (20. April) ging eine neue Sendung bei RTL an den Start. Bei „Drei gegen Einen“ stellen sich Elton, Tim Mälzer und Jens „Knossi“ Knossalla spannenden Herausforderungen und treten gegen Weltmeister an. Das neue Spiel-Konzept scheint dabei äußerst gut bei den Zuschauern anzukommen.

Elton und sein Team haben mit der Premiere von „Drei gegen Einen“ laut dem Branchendienst „DWDL“ einen guten Start hingelegt. Insgesamt schauten 1,84 Millionen Menschen zu. Und auch in den sozialen Netzwerken ist die Resonanz gut. Doch wie steht es um die Zukunft der Show?

Elton beantwortet Fan-Frage – und gibt Rätsel auf

Elton veröffentlicht nach der Ausstrahlung der ersten Folge einen kurzen Clip auf Instagram. Dort teilen seine Follower ihre Meinung über die neue Show. Doch es tun sich auch einige Fragen auf. „Mega. Ich hab mich kaputtgelacht. War das eine einmalige Show oder plant ihr weitere?“, möchte ein Fan von Elton wissen.

Darauf hat der Moderator eine klare Antwort. „Eine Folge (Anmerkung der Redaktion) kommt noch. Dann mal gucken.“ Anscheinend steht also noch gar nicht fest, wie es mit „Drei gegen Einen“ weitergehen wird! Bleibt abzuwarten, ob man an den bisherigen Erfolg nach einer Folge anknüpfen wird.