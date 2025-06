Kurzfristige Programmänderung bei RTL – Comedy-Fans müssen sich umstellen

Eigentlich wollte RTL am Samstagabend die große Jubiläumsshow „Cindy aus Marzahn – 20 Jahre Pink“ ausstrahlen. Doch daraus wird nichts. Wegen des Finales der U21-EM zwischen Deutschland und England verschiebt der Privatsender die Show mit Ilka Bessin um eine Woche.

Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

RTL verschiebt Cindy-Jubiläumsshow

Das U21-Halbfinale am Mittwoch (25. Juni) bescherte Sat.1 Traumquoten. Am Samstag (28. Juni) dürfte das Finale sogar noch mehr Zuschauer anlocken. RTL will diesem TV-Ereignis nicht direkt Konkurrenz machen und reagiert mit einer kurzfristigen Programmänderung rund um die Jubiläumsshow von Komikerin Ilka Bessin, besser bekannt als Cindy aus Marzahn.

Dabei sollte die RTL-Show ursprünglich zur Primetime laufen. Neben Cindy aus Marzahn waren prominente Gäste wie Atze Schröder, Olaf Schubert und Torsten Sträter angekündigt. Stattdessen zeigt RTL nun Mario Barth mit seinem alten Bühnenprogramm. Eine Wiederholung, aber immerhin Comedy. „Männer sind Frauen, manchmal aber auch… vielleicht“ wird um eine Woche nach vorn gezogen.

RTL plant um

Am 5. Juli wird „Cindy aus Marzahn – 20 Jahre Pink“ nachgeholt. Dann sendet das ZDF allerdings das Frauen-EM-Spiel Frankreich gegen England. RTL bekommt es also erneut mit Fußball-Konkurrenz zu tun – diesmal aber auf einem anderen Sender.

Doch RTL bleibt flexibel. Schon in der Vorwoche änderte der Sender sein Programm wegen der U21-EM. Statt einer neuen Folge von „Die Bachelors“ lief ein Zusammenschnitt von „Splash!“ – offenbar mit Erfolg. Sat.1 punktete stark, ProSieben blieb mit Klub-WM-Fußball hinter den Erwartungen zurück, wie das Medienportal „DWDL“ schreibt.

RTL zeigt also einmal mehr, wie wichtig dem Sender gute Einschaltquoten sind. Wenn Fußball ruft, passt der Privatsender sein Programm lieber an. Ob sich das für Cindy aus Marzahn auszahlt, zeigt sich dann Anfang Juli.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.