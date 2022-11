„TV total“: Nachricht lässt ProSieben-Zuschauer schäumen – „Unverschämtheit“

Bei diesen Abschlussworten müssen die „TV total“-Fans erst einmal schlucken. Moderator Sebastian Pufpaff muss seinen Zuschauern eine traurige Nachricht überbringen: Er wird nächste Woche nicht vor der Kamera stehen.

Prompt brodelt die Gerüchteküche. Wie geht es mit „TV total“ weiter und wieso darf Pufpaff nächstes Mal nicht auftreten? Wir klären auf.

„TV total“ muss zwei Wochen Pause machen

Seit dem 10. November 2021 strahlt ProSieben die Neuauflage von Stefan Raabs Kult-Format „TV total“ aus. Jeden Mittwoch moderiert nun Sebastian Pufpaff die Comedy-Show zur Primetime.

In der vergangenen Woche jedoch hat der 46-Jährige aussetzen müssen. Weil er sich bei einem Fahrradunfall vier Rippen gebrochen hat, ist am 9. November Komiker Michael „Bully“ Herbig für ihn eingesprungen. Nun scheint es Pufpaff wieder gut zu gehen und so führt er am 16. November wie gewohnt durch die Sendung.

Doch am Ende der Ausgabe folgt der Schock für die Fans: Sebastian Pufpaff kündigt an, dass „TV total“ erst in drei Wochen wieder auf Sendung gehen wird. Bei Twitter macht sich Fassungslosigkeit breit. „Wie war das gerade? Erst in drei Wochen wieder?“ und „Drei Wochen kein ‚TV total‘? Was sollen wir dann gucken?“ heißt es enttäuscht von den Zuschauern.

Wegen WM-Spielen: „TV total“-Fans sind stinksauer

Bei anderen überwiegt hingegen die Wut, sie nennen es eine „Frechheit“ und „Unverschämtheit“, dass ProSieben die Comedy-Show für zwei Wochen aus dem Programm nimmt. „Hat ProSieben Puffi gefeuert?“, befürchtet ein Mann bereits panisch.

Doch das ist nicht der Fall. Der wahre Grund für die „TV total“-Pause hat nicht einmal etwas mit der Sendung zu tun. Demnach sollen die Folgen ausfallen, da am 23. und 30. November zur gleichen Sendezeit WM-Spiele übertragen werden. Zwar nicht bei ProSieben, dennoch muss Sebastian Pufpaff aussetzen.

Weitere News:

„Diese WM macht aber auch wirklich nur Probleme“, ärgert sich ein Zuschauer. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Diese WM macht echt alles zunichte.“ Und auch das Herz von Reality-TV-Fans blutet bei dieser Ankündigung. Denn: „Dann gibts ja gar kein ‚TV total‘ zu ‚Promi Big Brother'“, stellt ein Twitter-Nutzer enttäuscht fest.

Die zehnte Staffel von „Promi Big Brother“ startet bereits am 18. November bei Sat.1 und wird fortan täglich ausgestrahlt.