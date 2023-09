„Traumschiff“-Hammer: ZDF-Zuschauer völlig aus dem Häuschen

Bei den Zuschauern des Senders ZDF ist diese Serie aus dem Programm nicht mehr wegzudenken: „Das Traumschiff“ begeistert Fernsehliebhaber bereits seit dem Jahr 1981. In den neusten Folgen der Kultserie gerät Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) in Abenteuer auf hoher See und erlebt allerlei menschliche Tragödien, Romanzen und wilde Geschichten.

Der Sender ZDF versorgt die Fans des „Traumschiffs“ jährlich mit drei neuen Folgen, in denen die Zuschauer die auf einem Kreuzfahrt stattfindende Handlung mitverfolgen dürfen. Nun wurden jedoch Neuigkeiten verkündet, die die Herzen der treuen Zuschauer höher schlagen lassen.

Gute Neuigkeiten für Fans des „Traumschiffs“

Bereits im November des vergangenen Jahres strahlte der Sender ZDF eine zusätzliche vierte Folge des „Traumschiffes“ aus. Wie nun das Medienmagazin DWDL berichtet, wird die Ausstrahlung dieser Zusatzfolge kein einmaliges Ereignis bleiben. Am 26. November dieses Jahres wird erneut eine zusätzliche Folge ausgestrahlt werden. Fans der ZDF-Serie haben allerdings noch einen weiteren Grund zur Freude – die vierte jährliche Folge wird auch in den kommenden zwei Jahren erst einmal beibehalten.

Die in diesem Winter gesendete Folge „Walvis Bay“ spielt in der gleichnamigen Hafenstadt an der Küste Namibias. Welche Gaststars in der vierten Folge des „Traumschiffs“ auftreten, ist bisher nicht bestätigt. Laut Medienberichten könnte es sich um It-Girl Cathy Hummels, Schauspieler Dietmar Bär und den ehemaligen Boxer Axel Schulz handeln.

Die Fans des „Traumschiff“-Ablegers „Kreuzfahrt ins Glück“ müssen nun allerdings ganz stark sein. Im kommenden Winter ist hier, zugunsten des „Traumschiffs“, lediglich die Ausstrahlung einer Folge geplant. Die Figuren der Originalserie spielen im Ableger der Serie lediglich eine Nebenrolle.