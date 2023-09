„Traumschiff“-Hammer! DIESE Frau sticht bald mit Florian Silbereisen in See

Das „Traumschiff“ ist nicht nur bei ZDF-Zuschauern sehr beliebt – auch Gast-Stars geben sich in dem Format gerne die Klinke in die Hand und fahren gerne eine Tour mit „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen mit.

So gibt es auch in der kommenden Folge am 26. November einen besonderen Neuzugang an Bord des „Traumschiffs“. Die berühmte Dame hat es selbst bestätigt.

„Traumschiff“ mit Ex-Spielerfrau

Es ist offiziell: Cathy Hummels wird am 26. November beim „Traumschiff“ zu sehen sein! Die Ex-Frau von BVB-Kicker Mats Hummels wird in „Das Traumschiff: Walvis Bay“ mit dabei sein, wie sie am Mittwoch (20. September) auf Instagram bestätigte.

Dort teilte Cathy Hummels in ihrer Story ein Foto von einem Artikel über ihren TV-Auftritt im ZDF, kommentierte es mit folgenden Worten: „Jaaaa und die Rolle hat Spaß gemacht“.

Mehr verrät die RTL 2-Moderatorin allerdings nicht, wobei schon jetzt klar ist, dass es ihre Rolle sich wohl mit einer Beziehung mit einem größeren Altersunterschied auseinander setzen muss.

„Traumschiff“: Das erwartet Zuschauer in der neuen Folge

Neben Cathy Hummels wird auch „Tatort“-Star Dietmar Bär in der „Traumschiff“-Folge zu sehen sein – und auch ein Comeback wird es geben: Harald Schmidt gibt sich auf dem Weg nach Walvis Bay (Namibia) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle erneut die Ehre.

Doch auch Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Max Parger darf natürlich nicht auf dem Kreuzfahrtdampfer fehlen, ihn erwartet laut ZDF sogar eine besondere Wende. „Die Reise des ‚Traumschiffs‘ ist voller Überraschungen, besonders für Kapitän Max Parger – auch, wenn seine noch sehr klein ist“, deutet das ZDF laut „T-Online“ an.

Bereits seit 2019 mimt der Schlagerstar den „Traumschiff“-Kapitän, durfte dort in diesem Jahr bereits eine romantische Premiere erleben. Mehr dazu hier.