Der Hammer-Transfer von Florian Wirtz steht unmittelbar bevor. Der FC Liverpool und Bayer Leverkusen haben sich geeinigt, nur noch die Unterschrift des DFB-Stars fehlt – diese soll aber in den kommenden Tagen im Vertrag gesetzt werden.

Aber es soll nicht nur beim Transfer von Florian Wirtz bleiben. Der FC Liverpool plant einen interessanten Sommer auf dem Transfermarkt. Laut der englischen Tageszeitung The Sun bereiten die Reds ein Angebot über 118 Millionen Euro für Anthony Gordon vor.

Florian Wirtz: Schlüsselstück der neuen Offensive

Gordon steht schon lange auf Liverpools Wunschliste. Bereits im letzten Sommer gab es Gespräche, doch der Spieler verlängerte damals bei Newcastle United. Nun könnte der Offensivspieler zu den Reds zurückkehren, nachdem er seine Karriere dort als Kind begonnen hatte. Auch Florian Wirtz ist Teil der umfassenden Umgestaltung der Offensive.

Liverpool plant, weit über 100 Millionen Euro für Florian Wirtz zu zahlen. Mit Gordon und Wirtz entsteht eine neu zusammengestellte Angriffsreihe. Auch Abgänge scheinen möglich: Luis Diaz und Darwin Nunez könnten den Verein verlassen, um Platz für die Neuzugänge zu schaffen. Gordon erzielte vergangene Saison neun Tore und bereitete sieben weitere vor.

Florian Wirtz als Teil von Liverpools Titel-Ambitionen

Für England lief Anthony Gordon zwölfmal auf und traf einmal. Liverpool, frisch gebackener Meister in der Premier League, will weiter aufrüsten. Trotz des nationalen Titels enttäuschten vor allem die Ergebnisse im FA Cup und Ligapokal. Auch das frühe Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain schmerzte.

Mit Florian Wirtz und Gordon als mögliche Neuzugänge plant Liverpool eine schlagkräftige Offensive. Wirtz wird dabei eine Schlüsselrolle im System von Arne Slot spielen. Die Neuausrichtung zeigt, dass Liverpool ambitioniert bleibt – sowohl national als auch international.

