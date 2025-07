Eintracht Frankfurt verkündet Ekitike-Hammer: Wird jetzt ER sein Ersatz?

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Mit „Danke, Heki“, verabschiedet Eintracht Frankfurt seinen Top-Stürmer Hugo Ekitike, den es zum FC Liverpool ziehen wird. Nach einem erfolgreichen Medizincheck unterschreibt der Angreifer beim britischen Meister einen Vertrag bis 2031.

Jetzt ist Eintracht Frankfurt gefordert: Ein neuer Stürmer muss her, der Ekitike im Angriff mindestens genauso gut ersetzen kann. Dabei wurde ein Spieler zuletzt mit der SGE in Verbindung gebracht. Schnappen die Hessen auch bei ihm zu?

Eintracht Frankfurt: Nächster Hammer-Transfer offiziell!

Erst im vergangenen Jahr verließen mit Kolo Muani (95 Millionen Euro) und Omar Marmoush (80 Millionen Euro) zwei Top-Stürmer Eintracht Frankfurt zu einem Top-Klub, jetzt kommt mit Hugo Ekitike der nächste dazu. Insgesamt 82,5 Millionen Euro kassiert die SGE, ein Teil der Ablöse bekommt Paris Saint-Germain dank einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Zusätzlich kommen noch 12,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen dazu, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Ganz schön viel Geld für die Frankfurter, die jetzt natürlich auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz suchen müssen.

Ein guter Stürmer muss her, damit die SGE auch in dieser Bundesliga-Saison weit oben mitspielen kann und natürlich auch in der Champions League so weit wie möglich kommen kann. Dabei haben die Bosse auch einen Stürmer ins Visier genommen.

Kommt jetzt Ivanovic?

So hat sich Eintracht Frankfurt bereits vor dem Ekitike-Deal nach einem neuen Stürmer umgeschaut und den Kroaten Franjo Ivanovic von Royale Union Saint-Gilloise wohl auserkoren, in der kommenden Saison im Sturm aufzulaufen, berichtet der „Hessische Rundfunk“.

Der Angreifer gilt als Favorit auf die Nachfolge von Ekitike, erzielte in der vergangenen Saison 20 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Der 21-Jährige weiß also sicher, wo das Tor steht. Gespräche soll es auch schon gegeben haben, allerdings waren diese noch nicht konkret.

Da der Wechsel von Ekitike aber jetzt offiziell ist, werden die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche sicherlich in die Offensive gehen. Schließlich steht der Start in die neue Saison schon bald bevor und Trainer Dino Toppmöller braucht schnell Gewissheit. Wird es tatsächlich Ivanovic? Ein Problem könnte der Vertrag bei Saint-Gilloise sein, der noch bis 2028 läuft. Mit dem vielen Geld, das die Eintracht hat, kann die Ablösesumme ja unproblematisch gezahlt werden.