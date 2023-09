„Fernsehgarten“: Traurige Nachricht – Fans müssen stark sein

An diesem Sonntag (24. September) heißt es ein letztes Mal: „Willkommen im ZDF-Fernsehgarten!“ Denn die Oktoberfest-Ausgabe ist die letzte reguläre Sendung für dieses Jahr. Dann verabschiedet sich das Format nämlich in die Winterpause und kehrt erst 2024 zurück.

Grund genug, noch einmal richtig zu feiern. Unter dem Motto Oktoberfest hat sich das ZDF wieder einiges für den „Fernsehgarten“ einfallen lassen. Moderatorin Andrea Kiewel empfängt dabei zahlreiche Sänger auf dem Lerchenberg in Mainz. Es wird jedoch das letzte Mal für dieses Jahr sein.

„Fernsehgarten“ feiert Saisonabschluss

Seit dem 7. Mai diesen Jahres läuft sonntags der „Fernsehgarten“. Dort feierte das Publikum den Start einer neuen Saison. Es folgten Mottos wie „Mallorca“, „Rock im Garten“ oder „Discofox“. Diesen Sonntag neigt sie sich allerdings dem Ende zu. Doch einen Lichtblick gibt es trotzdem.

Das sind die Gäste vom „Fernsehgarten“ am 24. September:

voXXclub

Die Draufgänger

Nicki, Mountain Crew

Münchner Zwietracht

Troglauer

Königlich Bayrisches Vollgas Orchester

Max Weidner

D’Hundskrippln

Tammy

Karin & da Hefter

Florian Weiss

Nadine Krüger

Lena Kesting

So geht es weiter im „Fernsehgarten“

Doch es gibt ein kleines Trostpflaster für die Fans der ZDF-Sendung. Denn es gibt zwei Sonderausgaben des „Fernsehgarten“. Dafür ziehen Andrea Kiewel und Co. von Mainz in den hohen Norden. Am 1. und 8. Oktober werden zwei Shows aus St. Pauli gezeigt. Tickets gibt es für diese beiden Veranstaltung allerdings nicht mehr. Sie sind restlos ausverkauft.

Ab dem 15. Oktober tritt der Fernsehgarten seinen Sendeplatz ab. Gegenüber der „Südwest-Presse“ teilt eine ZDF-Sprecherin mit, dass in der Regel die Lieblingsstücke von „Bares für Rares“ übernehmen. Dann heißt es für alle Fans des Fernsehgartens: Abwarten und Tee trinken.