„Fernsehgarten“: Kiwi pflaumt Gäste an – „Was ist denn hier los?“

Sänger Sasha ist begeisterter Fußballfan. Seit Jahren schon drückt der gebürtige Soester seinem Herzensverein Borussia Dortmund die Daumen. Und weil man beim BVB sportlich und fair ist, konnte er diese Eigenschaft auch bei seinem „Fernsehgarten“-Besuch nicht ablegen. Zur Unfreude von Moderatorin Andrea Kiewel.

Was war geschehen? Die „Fernsehgarten“-Redaktion hatte sich ein lustiges Spiel ausgedacht. So trug Dietmar Wunder, seinerseits die deutsche Synchronstimme von Adam Sandler und Daniel Craig englische Lieder auf Deutsch vor. Zwei Teams, bestehend zum einen aus Sasha und Tina Ruland und zum anderen aus Natalia Avelon und Schlagersänger Vincent Gross sollten anschließend den Originaltitel erraten. Klingt einfach, war es aber nicht.

„Fernsehgarten“-Spiel wird chaotisch

So hatten beide Teams vor allem bei dem Song „Dance the night“ von Dua Lipa Probleme. Während es Vincent und Natalia gar nicht wussten, hatten Tina Ruland und Sasha zwar Dua Lipa richtig, allerdings als Songtitel „Dance the life“ aufgeschrieben. Kiwi war der kleine Fehler aber scheinbar gar nicht aufgefallen und wertete das Duo somit als Sieger des Duells.

Doch das konnten Sasha und Tina Ruland so nicht stehen lassen. „Man muss es nur sehr unleserlich schreiben, dann gehen wir damit durch“, scherzte der Sänger an und gab dann aber offen zu: „Ich glaube, es liegt ein kleines Missverständnis vor. Wir müssen fair sein, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Ich konnte es auch nicht lesen, wir haben ‚Dance the life‘ geschrieben und nicht ‚Dance the night‘.“

Ehrlichkeit währt am längsten

Eine starke Geste, die Kiwi aber so nicht stehen lassen wollte. „Aber ihr habt Dua Lipa richtig gewusst, deswegen sage ich, das ist voll richtig“, so die Moderatorin. Sasha und Tina jedoch schienen nicht überzeugt.

„Wir wollten nur fair sein“, merkte die Schauspielerin an. Daraufhin pflaumte Kiwi: „Seid nicht so korrekt. Was ist denn hier los? Punkte mitnehmen, wenn man kann.“