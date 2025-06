Gleich doppelte Premiere im „Fernsehgarten“: DARAUF dürfen sich Fans freuen

Der „Fernsehgarten“ sorgte in den vergangenen zwei Wochen für reichlich Wirbel. Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel saß in ihrer Wahlheimat Israel fest und konnte ihre Jubiläumsausgabe am 15. Juni nicht moderieren. Stattdessen sprangen Joachim Llambi und Lutz van der Horst ein und führten durch die Unterhaltungsshow.

Am 22. Juni konnten Fans dann aufatmen. Kiwi stand gesund und munter auf der ZDF-Bühne und verkündete überglücklich ihre Verlobung. Ihr Auserwählter wohnt ebenfalls in Israel. Auch am kommenden Sonntag (29. Juni) wird die Moderatorin durch die Sendung führen. Und die Zuschauer dürfen sich an diesem Tag gleich über zwei Premieren freuen.

„Fernsehgarten“ hält Überraschungen bereit

Am Sonntag (29. Juni) flimmert eine neue Ausgabe des „Fernsehgartens“ über die Bildschirme. Für Millionen von Menschen gehört die Unterhaltungsshow zu einem gelungenen Wochenende dazu. Unter dem Motto „Discofox“ begrüßt Andrea Kiewel auch in dieser Woche hochkarätige Gäste aus der Musikbranche.

Einige Künstler der Sendung wurden bereits jetzt bekanntgegeben. Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Auftritte von Semino Rossi, Simone, Petra Frey, Leonard, Laura Wilde, Fantasy, Mitch Keller und Maria Voskania freuen. Auch das Trio Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry werden auf der großen Bühne stehen. Doch besonders für zwei Acts ist diese Ausgabe des „Fernsehgartens“ besonders aufregend…

+++ „Fernsehgarten“: Warnung kurz vor Sendung am Sonntag – sie kam von offizieller Stelle +++

Denn am Sonntag wird die sympathische Schlager-Newcomerin Anna-Maria Zivkov ihr offizielles „Fernsehgarten“-Debüt feiern! Die Sängerin ist keine Unbekannte und war bereits bei Sendern wie RTL und Sat.1 zu sehen. Anna-Maria nahm außerdem an der Musikshow „All Together Now“ teil und macht auch als Influencerin eine gute Figur. Jetzt erobert sie die Bühne der beliebten ZDF-Show.

Und Fans der Sendung haben noch einen Grund zur Freude. „Schlagerpuls“ berichtet, dass auch Anita Hofmann an diesem Tag eine Premiere feiern wird. Die Sängerin performt zum allerersten Mal ihre neue Single „Nacht wach”!

Der „Fernsehgarten“ hat auch in dieser Woche viel zu bieten und wird den Zuschauern garantiert das Wochenende versüßen.