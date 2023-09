„Fernsehgarten“: Kiwi knallhart – „Sonst wirst du sie nicht mehr los“

Am Sonntag (10. September) feiert der ZDF-Fernsehgarten bei bestem Wetter wieder in Mainz. Das Motto der Sendung lautet dieses Mal „Tiergarten“. Dafür haben sich auch die Zuschauer in Schale geschmissen.

Eine Männergruppe beim „Fernsehgarten“ hat sich in Hawaii-Hemden geschmissen und Tier-Mützen aufgesetzt. Bei dem Anblick muss Moderatorin Andrea Kiewel direkt an eine Anekdote aus ihrem Leben denken.

„Fernsehgarten“: Kiwi haut Experten-Tipp raus

Einer der Männer trägt nämlich eine Waschbär-Mütze. Bei Kiwi werden sofort Erinnerungen wach, die sie dem Publikum nicht vorenthalten will. „Freunde von mir haben eine Kleingarten-Anlage in Berlin. In einem leeren Haus hat sich eine Waschbären-Familie unter dem Dachboden eingenistet. Und Waschbären stehen unter Naturschutz, das heißt du darfst sie nicht vertreiben oder gar schlimmeres.“

Dabei hätten die kleinen süßen Tiere es faustdick hinter den Ohren: „Die laufen nachts durch die Anlagen, klauen und brechen ein“, erklärt Kiwi. Doch die Moderatorin hat einen hilfreichen Tipp parat: „Durch Zufall habe ich einen Experten gefunden und er sagt, dass das Einzige, was hilft, wäre: Pipi machen auf ein Geschirrhandtuch und das Handtuch ins Dachgeschoss hängen. Sonst wirst du sie nicht mehr los.“

Das Publikum muss laut lachen, aber der Tipp könnte gar nicht so verkehrt sein. Denn Waschbären sind bekanntlich sehr geruchs- und geräuschempfindlich. Zu den klassischen Haustipps gehören ausgelegte Lavendelsäckchen oder Mottenkugeln. Kiwis Alternative könnte aber auch einen Versuch wert sein. Auf die Frage, ob die 58-Jährige selbst den Trick schon mal anwenden musste, bleibt die Antwort offen.