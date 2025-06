Bürgergeld: 16-Jähriger plötzlich obdachlos – Schuld ist die Sturheit seiner Eltern

Es sind erschreckende Szenen, die in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland: Deine Kinder“ gezeigt werden. Eine ganze Familie lebt in Zelten. Sie campen wild. Unter ihnen auch der 16-jährige Marlon.

Wenige Wochen vor dem Dreh hatte der Vermieter die Familie aus der Wohnung heraus geklagt. Er hatte Eigenbedarf angemeldet. Eine erschreckende Situation, wie Marlon in der Bürgergeld-Doku berichtet.

Bürgergeld-Doku zeigt ein Kind in Armut

„Das Leben als Obdachloser ist natürlich scheiße. Man hat halt kein Zuhause, man weiß nicht wohin, wenn man zum Beispiel weggescheucht wird. Man muss Angst haben, nachts zu schlafen. Man kann halt nicht duschen, sich nicht waschen und alles“, berichtet der 16-Jährige von den schrecklichen Zuständen, unter denen er und seine Familie leben müssen.

Ein Leben in Zelt: Das bedeutet ein Leben in Angst und ohne Privatsphäre. Nachts wurden bereits die Fahrradreifen mit einem Messer aufgeschlitzt, berichtet der Junge. Tagsüber würden Menschen an dem Platz vorbeikommen, an dem Marlon und seine Eltern campen, sie würden Fotos von der Familie machen. „Das fühlt sich scheiße an“, so der Teenager.

„Ich kann halt nichts machen dagegen“, so der Junge, „wenn ich nachts schlafen will, geht mir vieles durch den Kopf.“ Zum einen die Hoffnung, dass sich doch jemand melden könnte, der ein Haus oder eine Wohnung für die Familie hat. Aber auch die Angst, dass doch noch etwas geklaut werde. Oder gar Schlimmeres.

„Eigentlich sollte man in meinem Alter ein eigenes Zimmer haben“

„Eigentlich sollte man in meinem Alter ein eigenes Zimmer haben. Das fehlt auf jeden Fall. Ich hatte das früher. Das fehlt. Dass man seine Ruhe hat, nicht beobachtet wird, keine Angst haben muss.“

Eine große Schuld an der Misere tragen aber auch seine Eltern. So war die Wohnungskündigung lange bekannt. Angebote für eine andere Bleibe jedoch lehnten sie leichtfertig ab. Der Hunde wegen, so heißt es bei RTL Zwei. Diese, so die Eltern, würden sie nämlich niemals abgeben. Da verzichten sie lieber auf eine feste Wohnung.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland – deine Kinder“ am ersten Juli um 22.15 Uhr.