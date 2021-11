„The Masked Singer“: Masken backstage heimlich enthüllt? Ruth Moschner packt aus

Es ist in jeder Staffel ein großes Rätsel: Welcher Star steckt unter der Maske bei „The Masked Singer“? Die Antworten gibt es in der Regel nach und nach am Ende jeder Folge. Doch die Zuschauer fragen sich, ob es nicht auch sein kann, dass die Masken hier und da heimlich schon hinter den Kulissen abgenommen werden.

„The Masked Singer“-Jurorin Ruth Moschner packt jetzt bei Instagram aus und verrät ein lustiges Geheimnis zur Show.

„The Masked Singer“: Masken backstage enthüllt? Ruth Moschner weiß es

In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans kommt die Frage bei den Fans auf: „Dürfen die Masken hinter der Bühne abgenommen werden?“

Ruth Moschners Antwort folgt prompt. Die Jurorin lässt zunächst verlauten: „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es backstage ist, aber ich weiß zumindest von der letzten Staffel – das hat Thore erzählt –, dass die sich gegenseitig Briefe geschrieben haben. Dass sie sich nicht gegenseitig gesehen haben, aber sich Briefe geschrieben haben.“ So so, Briefchen also.

Der Mops bei The Masked Singer. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sänger Sasha

Während die Fans ungeduldig warten mussten, stehen jetzt bereits einige der neuen Kostüme für die kommende Staffel fest

„The Masked Singer“-Kandidat schickt Konkurrentin DAS nach Hause

Ein „The Masked Singer“-Kandidat hat aber auch noch etwas ganz anderes verschickt, wie jetzt herauskommt: Guildo Horn. Denn Ruth Moschner spricht weiter: „Und der Stier Guildo Horn hat dem Küken Judith Rakers 20 Kilo Hühnerfutter geschickt.“

Darüber hat sich Natur- und Hühnerfan Judith Rakers sicher sehr gefreut. Die „Tagesschau“-Moderatorin hat mittlerweile schließlich einen kleinen „Privatzoo“ zu Hause.

