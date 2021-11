„The Masked Singer“: Fans haben darauf gewartet – diese Maske gibt ihr Comeback!

Die neue „The Masked Singer“-Staffel ist in vollem Gange und Fans haben die neuen Kostüme der ProSieben-Musik-Show längst in ihr Herz geschlossen.

„The Masked Singer“-Fans können sich auf das Comeback einer beliebten Figur freuen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Umso trauriger, dass nach jeder „The Masked Singer“-Folge eine Figur demaskiert wird und bei der Show ausscheidet. Auf eine beliebte Maske mussten die Zuschauer aber nun aus einem anderen Grund verzichten – und genau diese kehrt an diesem Samstag auf die TV-Bildschirme zurück!

„The Masked Singer“: Nach Corona-Infektion – „Der Teddy“ kehrt zurück

Der knuffige Teddy hat in seinem Leben offenbar schon viele Umarmungen und Kuscheleinheiten bekommen, so abgewetzt sieht er aus – und das hat offenbar auch die Abwehrkräfte der „The Masked Singer“-Figur betroffen.

Denn trotz Impfung infizierte sich „Der Teddy“ mit dem Coronavirus, musste in Folge 3 am letzten Samstag bei der großen Show aussetzen weil er in Quarantäne war. „Aber er ist wohlauf und hofft deshalb, dass er in der vierten Live-Show auf der 'The Masked Singer'-Bühne wieder singen kann“, verkündete ProSieben damals.

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“ – das sind die Tipps der Fans:

Lena Gercke

Teddy Teclebrhan

Julia Leischik

Sarah Harrison

Und tatsächlich: An diesem Samstag ist „Der Teddy“ wieder am Start, nimmt an der vierten Live-Show teil. Alles zu der Maske kannst du hier lesen.

„Der Teddy“ ist nach seiner Corona-Infektion zurück auf der Bühne! Foto: picture alliance/dpa

„Welcome back, Teddy. Schön, dass du wieder dabei bist“, freut sich Moderator Matthias Opdehövel, der als einer der wenigen Menschen weiß, wer wirklich unter dem plüschigen Kostüm steckt.

„The Masked Singer“: Beeinflusst Corona-Erkrankung die Fan-Vermutung zu „Der Teddy“?

Auch die Fans können dieser Antwort mit einem neuen Auftritt des Teddys näher kommen, denn dabei werden weitere Indizien gestreut.

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Die Hinweise

Wurde in der Waschmaschine mitgewaschen

Ist verloren gegangen

Musste im Fundbüro auf das Wiedersehen warten

Hat sein eigenes Fundbüro eröffnet „Teddys Fundgrube – Hier macht das Wiedersehen Freude“

Erinnert sich an Freunde aus Frankreich, die ihn immer wieder verloren und wiedergefunden haben

Hält einen Fußball in den Händen

Zählen auf Französisch bis drei

Die Corona-Infektion selbst könnte übrigens die Fan-Vermutungen plötzlich in eine neue Richtung lenken. Viele waren sich bisher sicher, dass Topmodel Lena Gercke „Der Teddy“ ist. Die war allerdings im Mai bereits an dem Virus erkrankt – die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Infektion dürfte eher gering sein.

Vielleicht kann ProSieben-Moderator Thore Schölermann einen neuen Impuls geben, er ist an diesem Samstag Gast im prominenten „The Masked Singer“-Rateteam.

Mithören und mitraten kannst du ab 20.15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn. (kv)