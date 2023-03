Sarah Engels: „Wir setzen unsere Liebe aufs Spiel“ – es geht um DIESE Aktion

Sarah Engels könnte glücklicher eigentlich kaum sein: Mit ihrer kleinen Patchwork-Familie bestehend aus Mann Julian sowie den Kindern Alessio und Solea führt sie ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie ihre rund 1,8 Millionen Follower an ihrem Familien-Alltag teilhaben.

Sarah Engels, Julian, Alessio und Solea gehen durch dick und dünn, machen gemeinsame Ausflüge wie zum Beispiel in ein Spieleland. Dort passierte Julian erst kürzlich ein großes Missgeschick. Doch nicht nur mit den Kindern im Spieleparadies toben, steht für das Ehe-Paar auf dem Programm. Die beiden powern sich auch gerne gemeinsam beim Sport aus. Beim Tennisspielen redete Sarah Engels jetzt plötzlich davon, dass ihre Liebe aufs Spiel gesetzt würde!

Sarah Engels und Julian mit ungewöhnlichem Wetteinsatz

Für ihre Instagram-Story filmte die einstige DSDS-Finalistin, wie sie gemeinsam mit Julian Padel-Tennis spielt. Beim Padel-Tennis wird mit einem harten Schläger mit kleinen Löchern gespielt, während beim Tennis der Schläger mit Saiten bespannt ist. Auch die Größe ist unterschiedlich. Zwar sind Padelschläger kleiner als Tennisschläger, dafür bringen sie mehr Gewicht auf die Waage, was je nach Material variieren kann.

Klingt doch eigentlich nach jeder Menge Spaß, oder? Aber für Sarah Engels und Mann Julian war es bitterer Ernst: Die beiden nahmen sich nämlich fest vor sich den Ball mindestens 50 Mal hin und her zu spielen. Und der Wetteinsatz, wenn sie es nicht schaffen? „Dann lieben wir uns nicht.“

Sarah Engels: SO erklärt sie das Ritual

In einer ihrer Storys ging die Ex von Pietro Lombardi auf das etwas ungewöhnliche Ritual näher ein: „Ob beim Tennis, Volleyball, Beachpadel oder egal was, wir setzen uns immer als Ziel mindestens 50 mal hin und her. Ist immer unser kleiner Anreiz. Wir setzen unsere Liebe aufs Spiel. Natürlich eher als Spaß und bisher haben wir es zum Glück immer geschafft.“ Und so auch diesmal. Na, dann brauchen ihre Fans ja nichts befürchten…