Sarah Engels mit Mann Julian unterwegs – dann geschieht ein Missgeschick

Sarah Engels (30) ist eine echte Vollblut-Mama: Aus erster Ehe hat sie gemeinsam mit DSDS-Sieger Pietro Lombardi (30) den kleinen Alessio (7). Die Liebe mit ihrem aktuellen Partner Julian wurde im Dezember 2021 mit der Geburt von Töchterchen Solea gekrönt. Und auch Mann Julian geht in seiner Elternrolle voll auf. Beim Spielen mit Stiefsohn Alessio geschah ihm jetzt allerdings ein kleines Missgeschick.

Wer selbst Kinder hat, der wird es wahrscheinlich kennen: Dreckige oder zerstörte Klamotten. Beim Toben nehmen die Kids eben keine Rücksicht auf Verluste. Doch manchmal sind es eben nicht die Kinder, die es dabei zu bunt treiben: Julian Büscher, Ehemann von Sarah Engels, zerstörte sich beim Spielen mit Alessio seinen kompletten Pullover.

Sarah Engels und Julian im Spieleland

Die kleine Patchwork-Familie unternahm einen Ausflug in ein Spieleland für Kinder – und auch der erwachsene Julian kam dort voll auf seine Kosten. In ihrer Instagram-Story hielt seine Gattin das kleine Missgeschick, welches dabei entstand, fest. Julian zeigt in der story sein Oberteil. Mittendrin klafft ein Mega-Loch!

„Sooo sorry, Julian. Totaler Einsatz. Kaum ist Freitag, ab ins Spieleland und die Kids werden als Vorwand benutzt, um herumzuflitzen“, schreibt Sarah Engels mit zwei lachenden Emoticons in die Story.

Sarah Engels: Julians Pulli-Unfall hält sie nicht vom Fußballspielen ab

„Das passiert, wenn die Eltern das Spiel zu ernst nehmen“, witzelt Julian, während er seinen schwarzen, zerstörten Pulli in die Kamera hält. Da kann Sarah nur lachen. Passiert sei das Ganze auf dem Fußballplatz. Doch Julians zerstörtes Oberteil hält Sarah nicht davon ab, ebenfalls mit Sohnemann Alessio beim Fußball Gas zu geben. „Mamas machen dann doch irgendwie alles“, schreibt sie dazu.