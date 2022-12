Sarah Engels meldet sich mit beunruhigender Nachricht: „Kann nichts machen“

Als Kandidatin bei DSDS reichte es für Sarah Engels 2011 zwar nicht bis zum Sieg, bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme aber trotzdem. Mittlerweile ist Sarah Engels aber nicht mehr nur mit ihren Gesangskünsten ein beliebter Show-Gast, wie ihr neustes Projekt zeigt.

Bei Sat.1 ist Sarah Engels schon bald als Zirkusakrobatin zu sehen. Die Sängerin ist eine der Teilnehmenden bei „Stars in der Manege“ und Feuer und Flamme für die neue Herausforderung. Trotz großer Begeisterung gibt es ein Problem, denn Sarah Engels hat mit den Proben zu der Show ganz schön zu kämpfen.

Sarah Engels leidet unter Schwindel

Dass ein neues Baby sie nicht davon abhalten kann, Vollgas zu geben, zeigte Sarah Engels bereits kurz nach der Geburt von Tochter Solea. Mittlerweile ist Sarah seit einem Jahr Zweifach-Mama, geht regelmäßig zum Sport und zeigt sich topfit – eigentlich, denn seit einigen Tagen plagt die Ex von Pietro Lombardi ein anhaltendes Schwindelgefühl.

Auf Instagram meldet sich Sarah Engels bei ihren Fans und hält sie auf dem Laufenden. Am Donnerstagabend (8. Dezember) erzählt die Sängerin: „Mich kriegt man eigentlich nie ruhig gestellt, aber ich sag’s euch, mit so einem Schwindel kann ich einfach nichts machen.“

Sarah Engels klärt Fans über Gesundheit auf

Um Hilfe zu bekommen, war Sarah Engels bereits zweimal beim Osteopathen in Behandlung. Nach ihrem letzten Besuch erzählt sie von verschobenen Wirbeln und ihrer Halswirbelsäule, die vor der Behandlung „komplett schief“ war.

„Leider ist der Schwindel noch nicht weg, aber die Zeit rennt – daher möchte ich trotzdem vorsichtig die Abläufe trainieren“, lässt die Sängerin ihre Fans wissen. Einen Tag vor der großen Fernsehaufzeichnung am Samstag (10. Dezember) heißt es auf Anfrage dieser Redaktion von Sat.1: Sarah Engels „wird auftreten“.

In ihrer Instagram-Story meldet sich Sarah am Freitagmorgen (9. Dezember) mit einem Gesundheits-Update und sagt: „Ich habe das Gefühl, dass so langsam ein bisschen besser wird. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich das nur denke, weil ich versuche positiv zu bleiben.“