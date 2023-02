Pietro Lombardi blamiert sich vor laufender Kamera – er bereut es sofort

Erst vor wenigen Wochen ist Pietro Lombardi zum zweiten Mal Vater geworden. Seitdem berichtet der Sänger voller Stolz von seinem Alltag als Zweifach-Papa und wie rührend sich seine Freundin Laura Maria Rypa um den gemeinsamen Sohn Leano kümmert. Doch auf dem Instagram-Profil des DSDS-Stars soll es nicht nur noch um Baby und Familie gehen.

Wie früher versüßt Pietro Lombardi seinen Fans den Tag weiterhin mit Cover-Versionen berühmter Popsongs. Als er sich an eines der ältesten Lieder von Weltstar Rihanna wagt, kommt es jedoch zu einigen Patzern. Noch im selben Beitrag entschuldigt sich der 30-Jährige dafür.

Fataler Fehler: Pietro Lombardi vertauscht Wörter aus Liebeskummer-Ballade

Zugegeben, ein berühmtes Liebeslied zu covern, das vom anderen Geschlecht gesungen wird, ist manchmal gar nicht so einfach. Statt Rihannas Worte 1:1 zu übernehmen, entscheidet sich Pietro Lombardi dazu, den Songtext zu „Unfaithful“ aus dem Jahr 2006 anzupassen. Die Ballade handelt von einer Dreiecksbeziehung, in der sich eine Frau zwischen ihrem Partner und ihrer heimlichen Affäre entscheiden muss. Von Reue erfüllt erkennt sie dabei an, dass sie zu einer Fremdgeherin geworden ist.

Blöd nur, dass Pietro Lombardi während seines Wohnzimmerkonzerts das ein oder andere Wort durcheinanderbringt. So singt er zunächst: „Und ich weiß, dass sie weiß, dass ich untreu bin. Und es bringt sie innerlich um.“ Als es dann jedoch um die zweite Liebschaft geht, spricht er plötzlich von einem Herren. „Zu wissen, dass ich mit einem anderen Mann glücklich bin“, trällert der DSDS-Star leidenschaftlich ins Mikrofon. Im anschließenden Refrain singt er ebenfalls von einem Mann, den er nicht verletzen wolle.

Pietro Lombardi entschuldigt sich für Patzer: „Bin durcheinander gekommen“

Verständlich, dass der ein oder andere Zuhörer irritiert nachfragt: „Wenn du ‚her‘ anstatt ‚him‘ sagst, musst du aber auch ‚girl‘ anstatt ‚guy‘ sagen. Außer natürlich du hast das Ufer gewechselt.“ Für die meisten Fans von Pietro Lombardi spielt der Text jedoch eher eine zweitrangige Rolle. Sie könnten dem Musiker stundenlang dabei zuhören, wie er vor sich her trällert. „Sche** auf den Text, hab nicht mal drauf geachtet. Augen geschlossen und einfach das Gefühl der Stimme genossen. Außerdem haben dich Textversprecher ja schon immer sympathisch gemacht“, kommentiert eine Frau begeistert. Eine andere schreibt: „Mega geil gesungen – noch nie hat mich dieses Lied so sehr gerührt.“

Doch Pietro Lombardi selbst kann nicht so einfach über den Patzer hinwegsehen. „Nächstes mal singe ich ‚girls‘. Bin mit dem Text selber durcheinander gekommen. ‚He‘, ’she‘, haha“, kommentiert er peinlich berührt unter den Instagram-Clip.