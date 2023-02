DSDS: TV-Fiasko zwischen Pietro und Dieter – „Das ist persönlich“

Huch, was geht denn bei den beiden ab? Eigentlich sind Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beste Buddys, gehen seit Pietros Anfängen bei DSDS gemeinsam durch dick und dünn. Doch beim Casting lässt der Poptitan einen Spruch vom Tisch, der Pietro geradezu schockt.

Der Sänger und frisch gebackene Vater nimmt sich mitten bei den DSDS-Dreharbeiten Dieter zur Seite, um ein ernstes Wörtchen mit ihm zu reden.

DSDS-Zwischenfall bei Pietro und Dieter

Grund für diesen Zwischenfall ist DSDS-Kandidatin Lawa, die bereits im Reality-Format „Temptation Island“ mitgewirkt hat – jenem Format, bei dem Paare für zwei Wochen getrennt werden und mit Singles ins Paradies geschickt werden. Eine echte Beziehungsprobe.

Prompt fragt Dieter Bohlen seinen BFF Pietro: „Warst du da auch mal?“ Der kann es einfach nicht fassen, unterbricht den Dreh und sagt: „Warte kurz, das ist gerade persönlich.“ An Dieter gerichtet kontert er ungläubig: „Hast du mich gerade gefragt, ob ich bei Temptation Island war?“ Dieter verteidigt seine Frage damit, dass er die Sendung gar nicht kennt.

Pietro: „Wir sind jeden Tag in Kontakt und du fragst mich, ob ich da war!“ DSDS-Kandidatin Lawa ist sichtlich verwirrt, lächelt schließlich aber, als Pietro kleinlaut zugibt, dass er sich „Temptation Island“ zumindest anschaut.

Gaaanz so abwegig, dass Pietro in einem „Trash“-Format mitgewirkt hat, wie Musikproduzent Dieter es selbst nennt, ist die Vermutung aber nicht. Immerhin: Pietro Lombardi ist bekennender „Love Island“-Fan, war dort selbst 2021 kurz als Gaststar zu Besuch in der Villa und war zwei Jahre zuvor sogar in Kandidatin Melissa verknallt.

Nur „Temptation Island“ stand wohl noch nicht auf seinem TV-Plan. Aber mit der neuen DSDS-Staffel bleibt dem Juror dafür aktuell ja auch gar keine Zeit.