„DSDS“: Nächste Trash-TV-Kandidatin – Bohlen wird wieder ausfällig

Dieter Bohlen und Trash-TV-Kandidatinnen werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Zu trauriger Berühmtheit hatte es zuletzt der Disput zwischen dem „DSDS“-Jurypräsidenten und der 22-jährigen Jill Lange geschafft. Der Ex-„Modern Talking“-Star hatte die ehemalige „Temptation Island“-Kandidatin gefragt, ob sie auch irgendwas Normales gemacht, oder sich nach dem Abi nur habe durchnudeln lassen. Sofort kamen Sexismusvorwürfe auf, RTL nahm die Szene aus der TV-Version seiner Castingshow.

In der Castingfolge, die RTL am Mittwoch (1. Februar 2023) ausstrahlte, stand nun erneut eine sogenannte Trash-TV-Darstellerin vor Dieter Bohlen und der „DSDS“-Jury. Eines vorweg: Ein Blatt nahm Bohlen auch dieses Mal nicht vor den Mund.

Nächste Trash-Kandidatin bei „DSDS“

Aus Gießen war Lawa Baban zu „Deutschland sucht den Superstar“ gekommen und schnell war klar: Irgendwoher kannte man die hübsche 25-Jährige mit den beeindruckenden Locken. „Ich war bei ‚Temptation Island‘ als Verführerin“, verriet Baban.

„Ist voll geil“, jauchzte Pietro. Doch dann kam es fast zum Eklat zwischen ihm und Dieter Bohlen. Der Poptitan hatte Pietro doch glatt gefragt, ob er da auch mal gewesen sei. „Warte, warte, warte, das ist gerade kurz persönlich“, war der 30-Jährige sichtlich angefressen. „Du kennst mich doch, wir sind jeden Tag in Kontakt“, redete Lombardi auf seinen Freund Bohlen ein. „Ich kenn die Serie nicht“, versuchte sich der noch herauszureden. Doch der Stachel saß schon zu tief.

Lawa Baban aus Gießen war schon bei „Temptation Island“. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Zum Glück musste aber auch das Casting weitergehen und so konzentrierte man sich in der Jury dann doch wieder auf Lawa und ihre Performance. Doch weder mit Rihanna noch mit Billie Eilish konnte die hübsche 25-Jährige überzeugen. „Völlig gespielte Hühnerkacke“ sei das gewesen, so Bohlen. Und weiter: „Du kannst schlecht sein, aber es muss echt sein.“

Und damit nicht genug. „Ich habe mir so gewünscht, dass ich es toll finde. Aber mich hat es überhaupt nicht erreicht. Das ist alles für mich nachgemachte Gefühle, Plastik“, so Bohlen. Anders sahen das dagegen seine Kollegen. Von Leony, Pietro und Katja gab es ein Ja. Bedeutet: Recall für die „Temptation Island“-Verführerin.