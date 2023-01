„DSDS“: Tickets für die Liveshows – RTL bittet Fans ordentlich zur Kasse

Es ist wohl die letzte „DSDS“-Staffel aller Zeiten – und die lässt sich RTL richtig gut bezahlen. Allein die Ankündigung, dass es noch eine 20. Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“ geben würde, war eine große Überraschung. Schließlich konnte die Show in den vergangenen Jahren bei Weitem nicht mehr an die Top-Quoten der Vergangenheit herankommen. Als dann noch Dieter Bohlen seinen Platz hinterm Jurypult räumte, war für viele Fans die RTL-Castingshow gestorben.

Doch im vergangenen Jahr gab es die große Überraschung. Dieter Bohlen kehrt ein letztes Mal zu „DSDS“ zurück. Mit ihm nahmen Ex-Sieger Pietro Lombardi sowie Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice in der Jury Platz. Eine letzte Staffel wollte sich RTL noch gönnen.

DAS kosten Tickets für „DSDS“

Und die startete auch durchaus furios. Ein Sexismus-Skandal rund um Dieter Bohlen (hier alle Infos), ein anmaßender Ballermann-Song. Geboten wurde bislang auf jeden Fall einiges. Man darf also gespannt auf die Liveshows sein, die in diesem Jahr in Köln stattfinden werden. Und auch, wie viele Zuschauer in die Studios strömen. Denn die Preise, die für die Tickets aufgerufen werden, sind nicht von schlechten Eltern.

53,35 Euro kostet bei Eventim eine Karte für die Liveshow am ersten April in MMC-Coloneum in Köln-Ossendorf. Ein stattlicher Preis, bedenkt man, dass ein Ticket in der ersten Reihe beim ZDF-„Fernsehgarten“ für weniger als die Hälfte zu haben ist. Die Fans scheinen aber dennoch heiß auf die Liveshows zu sein.

„Ich brauche Tickets“ oder „Habe Tickets. Freue mich so“, heißt es beispielsweise auf der Instagramseite von „DSDS“. Na, dann kann man ja gespannt sein, welche Kandidaten und Kandidatinnen es bis in die Shows schaffen. Bereits am Mittwoch kommen wir der Auflösung der Frage ein wenig näher: Dann fliegt nämlich um 20.15 Uhr die neue Folge „Deutschland sucht den Superstar“ ins RTL-TV-Programm.