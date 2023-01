„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen – DARAUF haben die Fans gewartet

Sie fehlt einfach. Die gute Laune, die Musik, die Lebensfreude – oder zusammengefasst: der „Fernsehgarten“. Seit Herbst sind die Fans auf Kiwi-Entzug. Wir erinnern uns: Im Oktober hatte Andrea Kiewel noch den „Fernsehgarten on Tour“ aus Erfurt präsentiert. Dann ging es für Deutschlands Lieblingsgarten in die Winterpause.

Doch nun gibt es erste Informationen zur neuen Saison. So hat das ZDF bereits bekannt gegeben, ab wann es wieder Tickets für den „Fernsehgarten“ gibt und im Zuge dessen auch verraten, wann Kiwi ihre Fans und Freunde endlich wieder auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen darf.

Im Mai geht der „Fernsehgarten“ wieder los

„Der Kartenvorverkauf für die Saison 2023 startet am 01.03.2023 -10 Uhr“, heißt es auf der Ticket-Seite des ZDF. Die Tickets werden bei zehn Euro für einen Stehplatz, zwanzig Euro für einen Sitzplatz und 25 Euro für diejenigen liegen, die einen Tisch direkt vor der Bühne besetzen möchten.

Los geht es übrigens wie gewohnt Anfang Mai. Genauer gesagt, am 7. Mai wird Andrea Kiewel das erste Mal live aus Mainz senden. Die letzte Show findet dann am 24. September 2023 statt. Mit welchem Motto Kiwi in die Saison starten wird und welche Künstler dazu an ihrer Seite sind, hat das ZDF allerdings bislang noch nicht verraten.

An zwei Sonntagen müssen die Fans jedoch auf den „Fernsehgarten“ verzichten. So hat das ZDF bereits bekannt gegeben, dass der „Fernsehgarten“ am 6. und am 20. August pausieren wird. Warum genau der „Fernsehgarten“ an diesen Tagen ausfällt, verriet der Sender nicht. Möglich ist, dass an diesen Tagen Sportveranstaltungen übertragen werden.

Dies war zumindest in den vergangenen Jahren häufiger der Fall. Die Fans werden es verkraften können, sie freuen sich vermutlich viel mehr, dass die Wartezeit bis zum Saisonstart nicht mehr allzu lang ist.