DSDS: DIESE Fotos lassen Fans ausflippen – „Mir fehlen echt die Worte“

Bald ist es wieder so weit: DSDS geht in eine neue und letzte Runde auf der Suche nach Gesangstalenten aus ganz Deutschland. Für die letzte Staffel kommt sogar Dieter Bohlen zurück in die Jury. Dabei wird er tatkräftig von Pietro Lombardi, Rapperin Katja Krasavice und die Sängerin Leony unterstützt.

Viele Fans freuen sich auf diese Konstellation hinter dem Jurypult von DSDS. Besonders die Sängerin Leony wird von einigen im Netz gefeiert. Und spätestens nach diesen Bildern waren die Fans hin und weg.

DSDS-Jurorin Leony verzaubert ihre Fans

Die 25-Jährige sorgt mit neuen Bildern für Begeisterung unter ihren 67 Tausend Followern. Ein Minirock, weiße Overkneestiefel und eine Collegejacke: Mehr braucht es nicht, um ihre Fans zum Staunen zu bringen. Auf insgesamt drei Bildern posiert Leony in ihrem lässigen Look.

Bekannt wurde sie durch die RTL-Sendung „Rising Star“. Dort sang sie in einer Band namens „Unknown Passenger“, bevor sie sich dazu entschied als Solokünstlerin Musik zu machen. Nun sitzt sie neben dem Pop-Titan Dieter Bohlen in der DSDS-Jury.

DSDS: Fans von Leony sind komplett aus dem Häuschen

Dass diese Bilder gut bei ihren Fans ankommen, sieht man anhand der Kommentare. Hier ein Auszug:

“ Wow so hübsch. Mir fehlen echt die Worte. Ich weiß nie, was ich unter deinen Beiträgen schreiben soll? Einfach nur wow.

„Du siehst atemberaubend aus.“

„Du bist der Grund, warum ich mir wohl die letzte DSDS Staffel anschauen werde.“

„Du bist eine tolle Sängerin und eine wunderschöne Frau.“

Wann genau die 20. und letzte Staffel von DSDS an den Start geht, ist allerdings nicht bekannt. Sie wird aber erst 2023 ausgestrahlt werden.