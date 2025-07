DSDS-Jurorin Isi Glück nackt im Playboy – „Wunderschön“

Erst die DSDS-Zusage, jetzt das nackt-Shooting! Ballermann-Sängerin isi Glück ist die neue Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Und als wäre das noch nicht genug für ihre Fans, ziert sie bald auch die August-Ausgabe des Männermagazins Playboy.

„Am Ballermann bringt Isi Glück die Menge mit ihren Partyschlagern zum Beben – als Coverstar unserer neuen Ausgabe liefert sie Megahits für’s Auge“, schreibt der Playboy auf seine Instagram-Seite und zeigt das Cover mit der Sängerin auch gleich im Netz.

DSDS-Jurorin Isi Glück nackt im Playboy

Doch das Titelbild bei Instagram wird nicht das einzige sein, was Isi Glücks Fans zu sehen bekommen, denn die August-Ausgabe kommt insgesamt mit drei Covern, auf denen die DSDS-Jurorin zu sehen ist.

Dass die Sängerin die Hüllen fallen gelassen hat, macht sie stolz: „Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Man muss nicht immer laut sein, um stark zu wirken. Man kann auch leise sein, dafür muss man sich nicht klein machen“, erklärt Isi im Interview mit dem Magazin.

Dass die 34-Jährige ihren Körper so akzeptiert und liebt, wie er ist, war nicht immer so in ihrem Leben, wie sie weiter zugibt.

„Bis ich Mitte 20 war, war ich nicht so selbstbewusst und habe immer gedacht, dass mein Körper nicht gut ist, wie er ist. Daran waren sicherlich auch äußere Einflüsse schuld. Ich wurde in der Schulzeit viel gemobbt und ausgegrenzt, weil ich eine Spätzünderin war. Ich war immer die Kleinste, hatte keine Oberweite und immer das Gefühl, schlechter als die anderen zu sein. Witzigerweise sind das jetzt die, die mir schreiben, ob sie Tickets für irgendwelche Events haben können.“

Ihre Fans reagieren bereits auf das Playboy-Cover und kommentieren unter anderem bei Instagram:

„Woooooow“

„Omg soooooo schön“

„Wunderschön“

„Beste Ausgabe seit Jahren“

Und auch ihre Musikerkollegen unterstützen die Ballermann-Sängerin mit lobenden Worten. So schreibt Mallorca-Partysänger Julian Benz unter den Beitrag: „Tolle und mutige Entscheidung, meine Unterstützung ist dir sicher!“ Und Anna-Carina Woitschack sendet gleich mal ein heißes Feuer-Emoji.

Bald schon steht Isi Glück für die 22. Staffel DSDS vor der Kamera. Die Castings für 2026 laufen noch in diesem Monat. Hier findest du alle Termine >>>