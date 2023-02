Pietro Lombardi: Beziehungsstress mit Laura? Neuer Song sorgt für Verwirrung

Für Pietro Lombardi läuft es aktuell augenscheinlich blendend. Der DSDS-Sieger ist mit seinem Jury-Posten nicht nur regelmäßig bei RTL im TV zu sehen, er ist Anfang 2023 auch zum zweiten Mal Vater geworden.

Wenige Monate vor der Geburt machte er aus seiner Freundin Laura Maria seine Verlobte. (Hier mehr dazu) Ihr Pärchenglück mit Baby-Neuzugang teilen die beiden regelmäßig auf Instagram. Umso überraschender ist es, dass Pietro Lombardi jetzt einen neuen Song mit dem klangvollen Namen „Ich vermisse dich“ veröffentlichen will. Als Reaktion auf den Titel gibt’s gleich mal eine besorgte Nachfrage.

Pietro Lombardi-Fan wird bei Song-Titel skeptisch

Als Pietro Lombardi am Sonntagabend (19. Februar) eine Fragerunde ins Leben ruft, will ein Fan wissen: „Warum heißt dein neues Lied ‚Ich vermisse dich‘, wenn du alles hast, was du brauchst?“ Ganz unberechtigt ist die Frage nicht. Pietro ließ sich schon öfter von Erlebnissen aus seinem Privatleben inspirieren.

Dass er jetzt vom Vermissen singt, will so gar nicht zum Bild der glücklichen Familie passen. Böse Zungen könnten auch eine Verbindung zu Ex-Frau Sarah Engels vermuten. Um solche Gerüchte erst gar nicht aufkommen zu lassen, erklärt Pietro jetzt die wahre Bedeutung hinter seinem neuen Song. Und die ist alles andere als besorgniserregend, sondern ganz harmlos.

Pietro Lombardi klärt Song-Frage

„Kurze Erklärung, ich habe bei DSDS vor elf Jahren den Song ‚I’ll be missing you‘ von P. Diddy gesungen und ich habe gesagt, ich möchte in meiner Karriere mal einen Coversong singen.“ Weiter erklärt er: „Deswegen habe ich mich ganz bewusst für diesen Song entschieden. Das war einer meiner Lieblingssongs in den Liveshows. I’ll be missing you – Ich vermisse dich, so heißt der Song und das ist der Grund.“

Damit dürfte ein für alle Mal klar sein, was es mit seinem neuen Lied auf sich hat und dass dem Liebesglück von Pietro und Laura nichts im Weg steht. In der gleichen Fragerunde räumt er übrigens noch mit einer anderen wichtigen Thematik auf. Dabei geht es um seine Kinder und die Frage, ob er seinen Sohn online zeigen wird.

Und der Sänger macht klar: Auf ein Foto von dem Gesicht seiner Kinder, müssen seine Fans wohl noch einige Jahre warten. Denn mehr als die Stimme zu hören, oder eine seitliche Aufnahme vom Gesicht seiner Söhne wird es bei ihm nicht geben.