Sarah Engels: Passkontrolle am Flughafen – darf Baby Solea gar nicht mit nach Singapur?

Während sich viele Eltern einen Langstreckenflug mit Baby kaum zutrauen, packt Sarah Engels regelmäßig die Abenteuerlust. Weltreisen mit einem Klein- und Schulkind? Für die Sängerin kein Grund, ihre Träume auf der Strecke zu lassen.

Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels erkundet die Musikerin die schönsten Orte der Welt – von Finnland über Hawaii bis Singapur. Immer mit dabei sind auch die Kinder von Sarah Engels: der siebenjährige Alessio und die einjährige Solea. Letztere bereitet ihrer Mutter nun jedoch ernste Sorgen.

Polizistin warnt Sarah Engels: Passbild von Solea könnte für Probleme sorgen

Für ihre große Singapur-Reise über Ostern haben sich Sarah und Julian viel vorgenommen. Damit der Traumurlaub so reibungslos wie möglich verläuft, überlässt die Zweifach-Mama nichts dem Zufall. Mehrere Stunden vor Abflug reist die vierköpfige Familie bereits zum Flughafen. Vor Ort bekommt es Sarah Engels dann aber doch mit der Angst zu tun.

Bei der Passkontrolle macht eine Polizistin Sarah darauf aufmerksam, dass der Reisepass von Baby Solea nicht überall anerkannt werden könne. Das Foto auf dem Ausweis ist bereits drei Monate nach ihrer Geburt aufgenommen worden und entspricht nicht mehr ganz dem heutigen Aussehen der Kleinen. Darf Solea jetzt etwa gar nicht mit nach Singapur reisen? Sarah Engels wirkt angespannt.

„Ehrlicherweise habe ich es nicht ganz verstanden, weil ihr Reisepass ist eigentlich fünf oder sechs Jahre gültig. Dass sie dann oder auch jetzt schon nicht mehr so aussieht wie auf dem Passbild, ist ja klar“, ärgert sich die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Dennoch nimmt Sarah Engels die Situation ernst und erklärt: „Die Polizistin sagte, man könnte dann in einem blöden Fall auch mal Probleme bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Ich werde mich da auch nochmal informieren, wenn wir wieder zurück sind, denn eigentlich haben wir ja genau dafür diesen Reisepass machen lassen.“ Ohne Töchterchen Solea an ihrer Seite würde die Löwenmama sicherlich nicht mehr so viel reisen können.