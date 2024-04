Sarah Engels kann ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten – „Wärme und Sicherheit“

Sarah Engels konnte die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 zwar nicht als Gewinnerin verlassen, machte sich im Anschluss jedoch trotzdem als Musikerin einen Namen. Mit Songs wie „Ich“ und „Te Amo Mi Amor“ begeistert die Sängerin Jung und Alt.

Auch ihr privates Liebesglück hat Sarah Engels mittlerweile gefunden. Nach einer gescheiterten Beziehung mit „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi, aus der Söhnchen Alessio hervorging, ist Engels mit Fußballspieler Julian Büscher verheiratet. Nun konnte die Musikerin ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und teilte eine emotionale Liebesbotschaft mit ihren Fans.

Sarah Engels Worte gehen ans Herz

Die letzten Wochen verbrachte Sarah Engels gemeinsam mit ihrer kleinen Familie in Mexiko. Zurück in Deutschland kann die Musikerin ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und teilt einen rührenden Beitrag auf ihrem Instagram-Account, dem stolze 1,8 Millionen Menschen folgen. Zu den Klänge ihres neuen Songs „Für immer“ hat Engels sonnige Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub zusammengeschnitten.

Das Video kommentiert Sarah Engels mit den Worten: „Und danke, dass es dich gibt Schatz. Du bist unser Rückhalt und Ruhepol unserer kleinen Familie. Deine Arme sind das Dach, welches uns beschützt und Sicherheit gibt. Deine Leichtigkeit durchs Lebens zu gehen, zieht uns alle wie ein Schiff sicher durchs Meer.“

Sarah Engels schwebt nach dem gemeinsamen Mexiko-Trip auf Wolke sieben und schreibt weiter: „Und du schaffst es immer wieder mir ein ganz besonderes Gefühl zu geben – wenn alles wieder aus den Fugen gerät – gibst du mir Wärme und holst mich zurück, dann stehe ich auf einmal wieder neben dir mit beiden Beinen fest auf den Boden und es heißt ‚was ist das Schlimmste was gerade passieren kann?‘ und dann spüre ich so eine Wärme und Sicherheit – da kann dann nichts schlimmes mehr passieren.“

In dem Fußballspieler scheint die Sängerin ihre wahre Liebe gefunden zu haben. Töchterchen Solea machte das Liebesglück des Paares im Dezember 2021 perfekt.

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Sarah Engels freuen sich über die Einblicke in den Mexiko-Urlaub ihres Idols. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise Kommentare wieder, in denen sich ihre Community über das Liebesglück der Sängerin freut.

Ein Fan von Engels schreibt: „Perfect couple, tolle Familie. Bleibt so, wie ihr seid“ und ein weiterer Follower kommentiert: „Man sieht, dass du bei ihm angekommen bist. Seid immer so liebevoll miteinander und bewahrt euch euer Glück in dieser schnellen Zeit.“ Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich der „DSDS“-Star auf jeden Fall verlassen.

Nach ihrer sonnigen Auszeit kann sich Sarah Engels nun sicherlich auf anstehende Projekte konzentrieren. Ihr Julian wird der Sängerin dabei garantiert den Rücken freihalten.