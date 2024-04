Sarah Engels bucht Bootstour in Kopenhagen – und hat einen ausgeklügelten Plan

Mit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 startete die Karriere von Sarah Engels. In den darauffolgenden Jahren ging es für die Musikerin weiter steil bergauf. Mit Songs wie „Ich“, „Para Siempre“ und „Te Amo mi Amor“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans.

Auch privat hat Sarah Engels ihr großes Glück gefunden. Nach einer gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombardi, aus der Söhnchen Alessio hervorging, ist die Sängerin seit 2020 mit Fußballspieler Julian Büscher liiert. Die letzten Tage verbrachte das Liebespaar in Dänemark und vor Ort überlegte sich Engels eine ganz besondere Überraschung für ihren Liebsten.

Sarah Engels sorgt für romantische Stimmung

Sarah Engels und ihr Julian scheinen eine gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen zu teilen. Das Liebespaar ist beinahe öfter in anderen Ländern unterwegs, als es in seiner Heimat Köln vorzufinden ist. Zuletzt verbrachte die kleine Familie sonnige Tag in Mexiko, nun teilt Engels Fotos von einem Städtetrip in Kopenhagen. Die 1.8 Millionen Instagram-Follower der Sängerin freuen sich über jeden Schnappschuss aus dem Familienurlaub.

Doch im Zuge dieser Reise hat sich Sarah Engels etwas ganz Besonderes für ihren Julian überlegt. Die Musikerin mietete ein Boot und entführte ihren Ehemann auf eine Tour durch die Gewässer Kopenhagens. Doch damit nicht genug, der „DSDS“-Star setzte einen romantischen Plan in die Tat um.

Als das Boot kurz halt machte, kuschelte sich die Sängerin an ihren Liebsten und spielte die Klaviertöne ihres neuen Songs „Du und ich“ ab. Gesicht an Gesicht fängt Sarah Engels in dem Post an zu singen und trägt ihrem Julian die emotionalen Liedzeilen des romantischen Songs vor. Dieser ist sichtlich gerührt und hält den Blickkontakt zu seiner Ehefrau. Die romantischen Bilder kommentiert Engels mit den Worten: „Für immer DU & ICH.“

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Sarah Engels‘ Fans freuen sich über die romantischen Fotos aus dem Urlaub der Sängerin. Ein Fan kommentiert das Video mit den Worten: „Wie schön! Gänsehautmoment! Pipi in den Augen“ und ein weiterer Follower schreibt: „Ich wäre nur am heulen an seiner Stelle vor Glück und Freude!“ Die Überraschung für ihren Liebsten scheint der Sängerin auf jeden Fall gelungen zu sein.

Wohin es für Sarah Engels als Nächstes geht, hat die Sängerin bisher noch nicht verraten. Die Fans der Musikerin können sich jedoch sicherlich auf weitere Urlaubsfotos in diesem Jahr einstellen.