Sarah Engels unter Tränen: „Hilflos, verzweifelt und am Boden zerstört“

Was ist nur los bei Sarah Engels (32)?

Normalerweise strahlt die Sängerin vor Freude, doch jetzt zeigt sie sich völlig aufgelöst und kämpft mit ihren inneren Dämonen. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrer Gefühlswelt teilhaben und offenbart dicke Tränen, die über ihre Wangen kullern.

Sarah Engels ganz emotional

„Wenn du dich gerade hilflos, verzweifelt und am Boden zerstört fühlst – du bist nicht allein. Ich fühle gerade genauso und mit dir“, schreibt die Ex von Pietro Lombardi und berührt damit viele Herzen. Doch warum diese emotionalen Zeilen? Sarah bleibt vage, deutet aber an, dass ihr neuer Song „Starke Mädchen“ eine große Bedeutung in ihrem Leben gewonnen hat.

„Als ich diesen Song im Studio gesungen habe, hätte ich niemals gedacht, dass er meinem Leben mal so eine große Bedeutung geben wird“, verrät sie ihren Followern. Offenbar fühlt sie sich in ihr junges Ich zurückversetzt: „Und ganz plötzlich sitzt sie hier wieder, die kleine Sarah, die jetzt all ihren Mut zusammen nehmen muss und weiß, dass sie auch noch mal kämpfen wird, um noch stärker zurückzukommen.“

Seit Tagen versucht die Sängerin, einfach weiterzumachen, vor allem für ihre Familie. Der Grund für ihren emotionalen Ausbruch könnte ihre erneute Knieverletzung sein, die sie vor Kurzem erlitt.

In dieser schwierigen Zeit ist ihr Ehemann Julian Engels ihr Fels in der Brandung. Der Fußballer macht ihr im Netz eine rührende Liebeserklärung. „Meine starke Frau, mein starkes Mädchen, für mich bist und bleibst du die größte Kämpferin da draußen! […] Du gibst nie auf, du schaust nach vorne, du stehst für deine Werte ein und kämpfst so lange, wie es sein muss“, schreibt er unterstützend.

Seit Anfang 2020 gehen Sarah und Julian gemeinsam durchs Leben. Die beiden haben eine zweijährige Tochter namens Solea, die ihr Glück perfekt macht.