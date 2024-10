Hiobsbotschaft für Sarah Engels – „Die reinste Katastrophe“

Es hätte alles so schön sein können. Sängerin Sarah Engels reist gerade mit ihrem Ehemann Julian, der gemeinsamen Tochter Solea und ihrem Sohn Alessio im Camper durch Kanada. Bis zu einem gewissen Punkt lief die Reise auch reibungslos ab. Doch dann folgt der Schock für die 32-Jährige.

Sarah Engels hatte Unfall

Fans von Sarah Engels wissen, dass sie erst vor Kurzem mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Der Unfall geschah im Skiurlaub und setzte ihr schwer zu. Monatelang kämpfte sie sich mit Sport wieder zurück und konnte neulich dann sogar einen Marathon mit ihrem Ehemann laufen. Doch nun folgt der nächste Vorfall.

In Kanada verletzt sich die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi erneut. „Ich bin von dem Surfbrett gesprungen und das Wasser war nicht tief, der Boden kam schneller als gedacht. Da bin ich so richtig blöd weggeknickt mit dem Knie und das Knie ist dick geworden“, erzählt sie auf Instagram.

Sarah Engels: Ist es wieder das Kreuzband?

Fatal wäre natürlich, wenn sie sich genau an der gleichen Stelle nochmal verletzen würde. Aktuell weiß Sarah Engels jedoch nicht genau, was es ist: „Ich hab nicht das Gefühl, dass es das Kreuzband ist, da fühlt sich alles recht stabil an. Aber es besteht der Verdacht, dass es ein Meniskusschaden sein könnte, was natürlich auch die reinste Katastrophe wäre. Ich bete und hoffe so, so sehr, dass es das nicht ist und dass da auch nichts ist, was operiert werden muss.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wie sehr sie diese erneute Verletzung belastet, macht sie ebenfalls deutlich: „Ich hatte gerade das Gefühl, endlich wieder frei laufen zu können, wieder frei Sport machen zu können, ohne Angst, ohne Sorgen.“ Bleibt abzuwarten, was beim MRT-Termin in Deutschland herauskommen wird.