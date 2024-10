„Sing meinen Schlager“: Sarah Engels rührt Matthias Reim zu Tränen – „Ich bin fassungslos“

Am Sonntagabend (20. Oktober) kommen Schlagerfans voll und ganz auf ihre Kosten. Denn VOX zeigt eine neue Folge der Gesangsshow „Sing meinen Schlager“. Genau wie bei der Originalsendung „Sing meinen Song“ kommen bekannte Musiker zusammen und singen die bekanntesten Lieder ihrer Kollegen.

Diesmal ist der Star des Abends Schlagerlegende Matthias Reim. Seine Songs werden unter anderem Semino Rossi, Anna-Maria Zimmermann, Marie Reim und Max Mutzke zum Besten geben. Doch als „DSDS„-Star Sarah Engels den Abend mit gefühlvollen Tönen eröffnet, hält Matthias Reim plötzlich nichts mehr auf seinem Sessel.

„Sing meinen Schlager“: Ihre Stimme trifft mitten ins Herz

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause übernimmt die diesjährige Moderation von „Sing meinen Schlager“ und kündigt die erste Interpretin des Abends an. „DSDS“-Star Sarah Engels wird Matthias Reims großen Hit „Ich hab geträumt von dir“ aus dem Jahr 1990 performen. Die Sängerin berichtet, dass sie eine neue Version des Songs erarbeitet hat. An Matthias Reim richtet sie folgende Worte: „Ich glaube, dass du zwar eine harte Schale hast, aber einen weichen Kern. Und ich wünsche mir, dass ich den damit treffen kann.“

Als Sarah Engels die „Sing meinen Schlager“-Bühne betritt, ist sie sichtlich nervös. Mit leisen Tönen der Band stimmt sie den Hit der Schlagerlegende an und performt eine beeindruckende Version des Songs. Bereits während der Darbietung rutschen Matthias Reim immer wieder bewundernde Worte wie „Hammer“ und „Wow“ heraus, der 66-Jährige ist von Sarahs Auftritt sichtlich beeindruckt. Als dann die letzten Töne des Liedes verklungen sind, hält Reim es nicht mehr aus und stürmt auf die Bühne.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Während auch die anderen „Sing meinen Schlager“-Teilnehmer aufstehen und klatschen, ruft Matthias Reim „Ich muss dahin“, rennt auf die Bühne und gibt Sarah Engels eine überschwängliche Umarmung. Der Schlagersänger stammelt: „Ich bin fassungslos. Leck mich am A… Das ist besser als ich. Das hat mich jetzt so berührt.“ Sarah freut sich ungemein über diese Worte der Anerkennung und gibt Matthis einen dicken Kuss auf die Wange.

Als sich die beiden „Sing meinen Schlager“-Star dann hinsetzen, muss sich Matthias Reim erst einmal die Tränen aus den Augen wischen. Die Schlagerlegende schwärmt weiter: „War das gut! Der Ansatz ist so modern. Eine Dynamik und eine Emotionalität, Hammer! Und du hast das so tierisch interpretiert!“ Auch die Zuschauer in der Halle sind von der Balladen-Version des Hits berührt und klatschen begeistert Beifall.

Besser hätte der Abend für Matthias Reim wohl kaum beginnen können. Und auch Sarah Engels wird diesen ganz besonderen Moment sicherlich niemals vergessen.