Sarah Engels meldet sich nach Tränen-Drama – „Einige Dinge passiert“

Nicht nur im Leben von Pietro Lombardi geht es in diesen Tagen turbulent zu. Auch seine Ex-Partnerin und Mutter seines Sohnes Alessio machte zuletzt eine emotionsreiche Phase durch. Denn auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich Sarah Engels in Tränen aufgelöst. Die Sängerin schrieb: „Wenn du dich gerade hilflos, verzweifelt und am Boden zerstört fühlst – du bist nicht allein. Ich fühle gerade genauso und mit dir.“

Was die Musikerin genau belastet, teilt sie an diesem Tag nicht. Lediglich einen Hinweis auf ihren neuen Song „Starke Mädchen“ gibt die Musikerin, dieser soll sie zu einer jüngeren Version ihrer Selbst zurück versetzt haben. Einen Tag später, am Sonntag (3. November) meldet sich der „DSDS„-Star nun erneut in seiner Instagram-Story zu Wort und schafft Klarheit.

Sarah Engels gewährt intime Einblicke

Nur wenige Stunden nach ihrer emotionalen Instagram-Story scheint sich Sarah Engels wieder gefasst zu haben und meldet sich erneut bei ihren besorgten Fans. Die Sängerin gibt Entwarnung: „Heute sieht die Welt schon wieder anders aus. So, wie das Leben halt ist. Das Leben ist und bleibt eine Achterbahn der Gefühle.“ Auf ihren Social-Media-Kanälen möchte sie sich authentisch zeigen und bekräftigt: „Ich finde es einfach trotzdem wichtig, auch euch diese Seite von mir zu zeigen.“

Den Grund für ihren Tränenausbruch hält die Musikerin weiterhin vage. Die 32-Jährige führt aus: „Es sind einige Dinge passiert. Und jetzt auch noch das mit dem Knie. Also wirklich viele Dinge und so eine endlose Herausforderung. Ihr wisst ja, ich stelle mich echt jeder Herausforderung und versuche sie zu meistern. Aber wenn man das Gefühl hat, es endet irgendwie nicht und es kommt eine Herausforderung nach der nächsten, dann kann es einem manchmal auch einfach zu viel werden.“ Diese Worte können sicherlich die meisten Fans der Sängerin nachvollziehen.

Einen Grund für ihr Unwohlsein nennt Sarah Engels ihren Fans. Die Sängerin hatte sich nämlich zuletzt erneut am Knie verletzt. Aus diesem Grund berichtet sie: „Diese Unsicherheit mit dem Knie, das hat mich ehrlicherweise gestern so richtig runtergezogen. Vor allen Dingen, weil nicht klar ist, was genau passiert ist und auch der Verdacht da war, dass das Kreuzband wieder durchgerissen ist.“ Nach einem Skiunfall musste sich der Popstar bereits Anfang des Jahres wegen eines Kreuzbandrisses einer Operation unterziehen.

Dann der Schock: Vor wenigen Tagen verletzte sie sich beim Surfen erneut am Knie. Doch selbst in schwierigen Zeit gibt die zweifache Mutter die Hoffnung nicht auf und versichert ihren Fans: „Ich werde jetzt erst mal positiv bleiben, mich nicht runterziehen lassen und das Beste draus machen.“ Besonders für diese positive Sichtweise aufs Leben schätzen ihre Fans die Sängerin.

Nach einem Roadtrip durch Kanada ist Sarah Engels mittlerweile wieder in Deutschland angekommen. Die kommende Zeit wird die Musikerin sicherlich nutzen, um erst einmal Kraft zu sammeln.