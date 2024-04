Sarah Engels besucht Moulin Rouge – doch dann passiert DAS

Sarah Engels begeistert Fans seit ihres Bekanntwerdens durch die Castingshow „DSDS“ als Musikerin, Schauspielerin und Influencerin. Die Zweitplatzierte der RTL-Show musste in letzter Zeit einiges durchmachen. Nach einer Horrorverletzung am Kreuzband befindet sich die 31-Jährige auf dem Weg der Besserung. Eine Verschnaufpause gönnte sie sich jetzt bei einer Moulin Rouge Vorstellung.

Sarah Engels: Auszeit im Moulin Rouge

Sarah Engels legte nach ihrer „DSDS“-Teilnahme eine steile Karriere hin. In den letzten Wochen musste sie jedoch kürzertreten, um sich von einem Kreuzbandriss zu erholen. Als Mutter von zwei Kindern hält sie der Alltag damit ganz schön auf Trab. Nun fand die Musikerin jedoch einen Moment der Ruhe. Am Mittwochabend (24. April) besuchte sie dafür das Moulin Rouge.

Doch im berühmten Theater von Paris fielen in der Nacht zu Donnerstag die Mühlenflügel ab. Die Feuerwehr vor Ort erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur „AFP“, dass bei dem Vorfall glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen sei. Die Betreiber des Vergnügungstempels gingen von einem technischen Problem als Unglücksursache aus.

Sarah Engels: Familienabend bleibt von Vorfall verschont

Die ehemalige „DSDS“-Kandidatin war zur Zeit des Ereignisses jedoch nicht etwa bei der Original-Veranstaltungsstätte in Paris vor Ort, sondern sah sich eine Musical-Aufführung des weltberühmten Kabarett-Theaters in Köln an. Die Vorstellung besuchte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian, der Frau ihres Bruders Gianluca, Celine, und ihrer Mutter Sonja.

Das Musical lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Sarah Engels hielt diesen Moment für ihre Fans auf Social Media fest. In ihrer Instagram-Story zeigte sie einen kurzen Videoclip, der die beeindruckende Kulisse der Aufführung zeigte.

Gut, dass Sarah Engels das Moulin Rouge-Theater in Deutschland ohne einen dramatischen Vorfall genießen konnte.