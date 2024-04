Sarah Engels teilt Video aus dem Mexiko-Urlaub – Fans entsetzt: „Furchtbar“

Influencerin, Sängerin, Schauspielerin und natürlich Mutter: Sarah Engels ist ein echtes Multi-Talent und eine gefragte Frau. Die 31-Jährige versucht dabei stets alles perfekt zu machen, konnte unter anderem mit den Siegen bei „The Masked Singer“ und „Das große Promibacken“ auch schon einige Erfolge einfahren. Doch es allen recht machen, kann man eben nie – das musste jetzt auch die Brünette auf unschöne Art erfahren…

Neben ihren zahlreichen Jobs gönnt sich Sarah Engels auch hin und wieder gerne eine Auszeit. Aktuell urlaubt sie mit ihrer kleinen Familie in Mexiko. Natürlich lässt sie ihre rund 1,8 Millionen Follower auf Instagram an ihrem Alltag in Südamerika teilhaben. Dabei ist sie auch Kritikern ausgesetzt.

Sarah Engels teilt Video aus Mexiko – und kassiert Kritik

Eigentlich ist es ein ganz harmloses Video, welches die 31-Jährige bei Instagram hochlud: In einem knappen, pink-weißen Zweiteiler tanzt die Ex-Frau von Pietro Lombardi samt Kinderwagen durch Mexiko. Sie dreht sich, fährt sich durchs Haar. Der Kurz-Clip ist mit Musik unterlegt. Sarah lacht in die Kamera.

„Find me somewhere in Mexico“ (deutsch: “Finde mich irgendwo in Mexiko“), schreibt sie zu dem Beitrag dazu. Die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte scheint den Aufenthalten in Mexiko sichtlich zu genießen – doch bei Fans sorgt das Video für Kritik.

Einige Fans feiern das Video von Sarah Engels

Dabei geht es vor allem um die Kleidung der Musikerin: „Halb nackig in der Öffentlichkeit“, „Sie muss ja andauernd im Mittelpunkt stehen, sonst ist sie ja nicht glücklich“ und „Alles so oberflächlich. […] Wäre auch mal schön, wenn man mal was anderes sehen könnte. Man liest und sieht nie, dass mal etwas für einen guten Zweck gemacht wird oder man anderen hilft, Kindern etc. Ich mag sie einfach nicht“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Doch es gibt auch zahlreiche Instagram-User, die der Sängerin gut zu sprechen: „Bei den Kommentaren hier kann ich verstehen, dass Hexen verbrannt wurden. Das ist ja furchtbar dieser Neid und die Missgunst“ und „Sie hat zwei Kinder geboren und eine wunderschöne Figur“, schreiben zwei ihrer Fans. Man kann es eben nicht jedem Recht machen – auch Sarah Engels kann das nicht.