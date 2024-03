Pietro Lombardi packt über sein Familienleben aus – „Größter Test für die Beziehung“

Mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ sang er sich in die Herzen seiner Fans. Seit seinem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Pietro Lombardi karrieretechnisch steil bergauf.

Auch sein privates Glück hat der Musiker mittlerweile gefunden. Mit Influencerin Laura Maria Rypa erwartet Pietro Lombardi sein drittes Kind. Aus seiner vorherigen Beziehung mit Sängerin Sarah Engels stammt Söhnchen Alessio. Nun spricht der „DSDS“-Star in einer Instagram-Story schonungslos ehrlich über sein Beziehungsleben.

Pietro Lombardi nimmt kein Blatt vor den Mund

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 2 Millionen Menschen folgen, plaudert Pietro Lombardi in einer Frage-und-Antwort-Runde aus dem Nähkästchen. Ein Fan stellte dem Musiker die Frage danach, ob sich seine Beziehung zu Laura nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes verschlechtert habe.

Lombardi hat sofort eine Antwort parat und berichtet: „Okay, Butter bei die Fische. Ich bin ganz ehrlich. Verschlechtert nein, verändert ja. Jeder, der den Wunsch hat ein Kind zu bekommen, sollte wissen, dass es das schönste Geschenk der Welt ist. Aber für die Beziehung ist es der größte Test, dieses Leben mit Kind. Was wir Männer manchmal nicht verstehen ist, dass eine Mutter hundert Prozent Mutter ist. Wir sind auch hundert Prozent Vater, aber nicht so sehr wie eine Mutter Mutter sein muss. Deswegen verändert sich viel.“ Mit so einem ehrlichen Einblick haben die Fans sicherlich nicht gerechnet.

Auch über die schwierigen Zeiten in seiner Beziehung spricht Pietro Lombardi offen: „Was ganz normal sein wird, ihr werdet euch vielleicht öfter streiten, es gibt mehr Diskussionsthemen. Das ist alles in Ordnung. Ihr kennt mich und Laura, wir sind die größten Chaoten von allen, aber wir lieben uns so sehr. Genießt einfach das Familienleben, denn kein Streit ist es wert, das kaputt zu machen. Es gibt nichts schöneres als eure eigene kleine Familie zu haben. Das ist manchmal viel Kampf. Laura und ich waren sechs, sieben Mal auseinander, aber guckt, was wir heute haben.“ Über diese Ratschläge des Musikers, die scheinbar wirklich von Herzen kommen, werden sich die Fans von Pietro Lombardi sicherlich freuen.

Seine Instagram-Story kommentiert Pietro Lombardi abschließend mit den Worten: „Weil wir nie aufgehört haben für uns zu kämpfen.“ Die Beziehung zu seiner Laura scheint für den Musiker das ganz große Glück zu bedeuten.