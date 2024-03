Sarah Engels mit Baby im Arm – DIESEN Moment wird sie niemals vergessen

Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011, geht es für Sarah Engels karrieretechnisch steil bergauf. Mit Songs wie „Ich“ und „Te Amo Mi Amor“ sang sie sich in den darauffolgenden Jahren in die Herzen ihrer Fans.

Auch privat läuft es für die Sängerin wie am Schnürchen, gemeinsam mit Partner Julian Büscher hat Sarah Engels eine kleine Tochter. Auf ihrem Instagram-Profil verkündet die Musikerin nun freudige Neuigkeiten und teilt einen Moment, der ihr wohl für immer in Erinnerung bleiben wird.

Sarah Engels im Rausch der Gefühle

Sarah Engels macht auch als Influencerin eine gute Figur, dem Instagram-Profil der Musikerin folgen über 1,8 Millionen Menschen. Hier teilt Engels berufliche Ankündigungen und private Schnappschüsse mit ihren Fans. Doch das neuste Video der Musikerin zeigt jetzt einen ganz privaten Moment im Rahmen ihrer engsten Vertrauten.

Engels beste Freundin ist nämlich Mutter geworden und die Sängerin hält den Nachwuchs das erste Mal auf dem Arm. Doch damit nicht genug – um diesen besonderen Moment noch rührender zu machen, singt Engels dem Kleinen ihren neuen Song „Für immer“ vor. So bleibt auch beim Rest der anwesenden Freunde kein Auge mehr trocken.

Die emotionalen Aufnahmen kommentiert Sarah Engels mit den Worten: „Für immer umgeben von so viel Liebe – kleiner Samuel Schatz. Deine Tanten passen immer auf dich auf – das erste Ständchen von Tante Sarah gab‘s auch schon.“ Diesen besonderen Moment im Kreise ihrer Liebsten wird die Musikerin sicherlich niemals vergessen. Der neue Song des „DSDS“-Stars gleicht einer Liebeserklärung an Engels Partner Julian, in dem die 31-Jährige scheinbar ihren Seelenverwandten gefunden hat.

Fans zeigen sich gerührt

Auch die Fans von Sarah Engels berührt das erste Kennenlernen mit dem Nachwuchs der besten Freundin der Musikerin. Unter dem Instagram-Beitrag des RTL-Stars findet ihre Fan-Gemeinde rührende Worte für die Sängerin. Ein Follower kommentiert das Video wie folgt: „So eine schöne Gabe, so eine schöne Stimme. Und so ein schöner Moment“ und ein weiterer Fan schreibt: „Ich heule, so schön. Bin aktuell auch schwanger und bin nur am Heulen, wenn ich sowas sehe.“ Die Herzen ihrer Fans hat Engels mit ihrer spontanen Gesangseinlage auf jeden Fall erreicht.

Diesen emotionalen Moment wird Sarah Engels sicherlich niemals vergessen. Dank des geteilten Videos ist das erste Kennenlernen nun auch für die Ewigkeit festgehalten.