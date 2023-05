RTL-Star Lola Weippert meldet sich mit bitterer Nachricht – „Satz mit X“

Eigentlich ist Lola Weippert für ihre fröhliche Art bekannt. Stets gut gelaunt moderiert die Blondine RTL-Formate wie zum Beispiel „Temptation Island“. Doch jetzt steht die 27-Jährige vor einem großen Problem, welches ihr wohl die gute Laune so ziemlich verdorben haben dürfte.

Sie ist Moderatorin, Influencerin (circa 576.000 Follower auf Instagram) und hat unter anderem eigene Parfums auf den Markt gebracht: Keine Frage, RTL-Star Lola Weippert ist eine vielbeschäftigte Frau. Doch die Influencerin liebt, was sie tut. Das betont sie immer und immer wieder auf ihrem Social-Media-Profil.

+++RTL-Star Lola Weippert taucht aus der Versenkung auf – „Sehe die Welt mit anderen Augen“+++

Lola Weipperts Koffer ist spurlos verschwunden

Und wer viel zu tun hat, der ist nicht selten auch häufig auf Reisen. Auch Lola Weippert verbringt viel Zeit an Flughäfen. Ihr aktuelles Ziel: Ibiza. Doch dort angekommen, stand die Frohnatur plötzlich vor einem großen Problem. Zwar schaffte sie es heile aus dem Flieger heraus ins Hotel – doch von ihrem Koffer fehlt jede Spur!

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich bei ihren Fans mit der bitteren Nachricht: „Satz mit X, war wohl nichts. Das erste Mal, dass mein Koffer nicht ankam“, hieß es dort. „Ich sag mal so: Ich kam an. Der Rest nicht. Mein Gepäck ist, so wie es aussieht, noch in Berlin. Ich dachte, ich bleib von sowas verschont. Aber naja, jetzt bin ich dran. Gepäck ist nicht angekommen. Ich muss jetzt was ausfüllen“, berichtete sie weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Für Lola Weippert ist es der erste Koffer-Verlust

„Mit ist es noch nie passiert. Deswegen kenne ich mich null aus. Ich darf jetzt shoppen gehen, weil ich bin heute unterwegs, morgen den ganzen Tag unterwegs. Sonntag geht es nach Mallorca weiter. Ich habe keine Ahnung, wann es ankommt, aber ich hab nichts.“

Bleibt nur zu hoffen, dass Lola Weippert ihren Koffer so schnell wie möglich wiederbekommt.